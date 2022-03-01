Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижёра Гергиева
Мюнхенский филармонический оркестр (МФО) уволил главного дирижёра Валерия Гергиева, сообщает DPA.
Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что «больше не будет концертов МФО» под руководством российского дирижёра.
Райтер пояснил, что ранее потребовал от Гергиева до 28 февраля «недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине, однако дирижёр этого так и не сделал.
Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что необходимо отстранять чиновников и сотрудников госкорпораций со своих должностей, если они не согласны с решением президента России Владимира Путина о спецоперации на Украине, сообщает «Свободная пресса».
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