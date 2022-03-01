Володин потребовал от деятелей культуры определиться с позицией по Украине
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, что российским деятелям культуры следует определиться с позицией по Украине.
Комментируя отстранение Валерия Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра он отметил, что представители шоу-бизнеса делают свои заявления в духе тех требований, которые европейские страны предъявляли дирижёру.
«А что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления?» - возмутился Володин.
Он добавил, что всем работающим в России «почитателям зарубежных подходов и стандартов», в том числе режиссёрам, актёрам и музыкантам, необходимо, как было предложено Гергиеву, «определиться с чёткой позицией до понедельника» по ситуации на Украине.
Ранее Мюнхенский филармонический оркестр (МФО) уволил главного дирижёра Валерия Гергиева. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что потребовал от него до 28 февраля «недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине, однако дирижёр этого так и не сделал.
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