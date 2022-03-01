Рок-группа Green Day подтвердила отмену концерта в Москве

В своём обращении музыканты выразили сожаление, а также отметили, что не отказываются приехать в Россию в будущем.

«В свете текущих событий, вынуждены отменить наше шоу в Москве... Вместе с тем, мы точно знаем, что рок-музыка вечна, поэтому будьте уверены в том, что мы очень скоро увидимся!» - заключили Green Day.

Ранее в SAV Entertainment заявили об отмене московского концерта британской рок-группы Franz Ferdinand.