Рок-группа Green Day подтвердила отмену концерта в Москве
Концертное агентство SAV Entertainment на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подтвердило отмену концерта американских рокеров Green Day, который должен был пройти в Москве 29 мая.
В своём обращении музыканты выразили сожаление, а также отметили, что не отказываются приехать в Россию в будущем.
«В свете текущих событий, вынуждены отменить наше шоу в Москве... Вместе с тем, мы точно знаем, что рок-музыка вечна, поэтому будьте уверены в том, что мы очень скоро увидимся!» - заключили Green Day.
Ранее в SAV Entertainment заявили об отмене московского концерта британской рок-группы Franz Ferdinand.
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