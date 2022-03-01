Franz Ferdinand отменили концерт в России

В обращении музыкантов говорится, что решение было принято в связи с текущей международной ситуацией.

«Мы любим Россию... у нас возникла тесная связь с русскими поклонниками... мы сохраняем оптимизм и думаем о мирном дне, когда сможем вернуться к вам со своей музыкой», - подчеркнули Franz Ferdinand.

Организаторы гастролей добавили, что по вопросам возврата билетов следует обращаться по месту их приобретения.

Ранее рок-музыкант Игги Поп (Джеймс Ньюэл О́стерберг-младший) отказался выступать на музыкальном фестивале Park Live в Москве 10 июля нынешнего года.