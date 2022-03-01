Кустурица отказался возглавить Театр Российской армии

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что не собирался возглавлять Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА). Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил Кустурице занять этот пост. Как сообщал RT, режиссер согласился на должность.

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При этом, по словам самого деятеля искусств, он собирался поработать только над несколькими спектаклями. Кустурица также подчеркнул, что не будет заниматься этими постановками в качестве режиссера.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что хочет стать гражданином России.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:Сергей ШойгуРоссияТеатрРежиссерЭмир Кустурица
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