Шнуров выпустил клип об умении русских пить водку

Музыкант Сергей Шнуров и группа «Ленинград» в пятницу, 17 февраля, выпустили клип на песню «Русский». Ролик доступен на YouTube.

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Шнуров в саркастической манере поет о «настоящем русском мире». В нем, по словам исполнителя, русские «должны пить водку без закуски», чтобы не становилось плохо.

Такое умение музыкант связал с чувством патриотизма.

Комментаторы восприняли новое творение «Ленинграда» неоднозначно. Одни отметили, что их русский мир сильно отличается от того, о котором поет музыкант. Другие иронично заметили, что Шнурову осталось спеть про медведей на улицах.

Музыкант ранее выпустил клип на композицию «Нет **йне!», имея в виду нецензурное слово, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МузыкаСергей Шнуров
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