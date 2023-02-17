Шнуров выпустил клип об умении русских пить водку

Шнуров в саркастической манере поет о «настоящем русском мире». В нем, по словам исполнителя, русские «должны пить водку без закуски», чтобы не становилось плохо.

Такое умение музыкант связал с чувством патриотизма.

Комментаторы восприняли новое творение «Ленинграда» неоднозначно. Одни отметили, что их русский мир сильно отличается от того, о котором поет музыкант. Другие иронично заметили, что Шнурову осталось спеть про медведей на улицах.

Музыкант ранее выпустил клип на композицию «Нет **йне!», имея в виду нецензурное слово, пишет НСН.

