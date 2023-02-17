Шнуров выпустил клип об умении русских пить водку
Музыкант Сергей Шнуров и группа «Ленинград» в пятницу, 17 февраля, выпустили клип на песню «Русский». Ролик доступен на YouTube.
Шнуров в саркастической манере поет о «настоящем русском мире». В нем, по словам исполнителя, русские «должны пить водку без закуски», чтобы не становилось плохо.
Такое умение музыкант связал с чувством патриотизма.
Комментаторы восприняли новое творение «Ленинграда» неоднозначно. Одни отметили, что их русский мир сильно отличается от того, о котором поет музыкант. Другие иронично заметили, что Шнурову осталось спеть про медведей на улицах.
Музыкант ранее выпустил клип на композицию «Нет **йне!», имея в виду нецензурное слово, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Шнуров выпустил клип об умении русских пить водку
- В Европарламенте призвали США к ответу за теракты на «Северных потоках»
- Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672
- Республиканцы начали расследовать действия Байдена по выводу военных США из Афганистана
- В США объяснили, почему Вашингтон не позволит Зеленскому атаковать Крым
- Взявшего людей в заложники мужчину задержали в центре Москвы
- «Это уже слишком»: французы возмутились словами Макрона о России
- СМИ: жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
- Минюст признал иноагентом журналиста Андрея Лошака
- Актер сериала «Папины дочки» признался в прикосновениях к несовершеннолетним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru