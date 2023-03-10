Земфира выпустила песню о Родине
Певица Земфира (признана иноагентом в России) выпустила новую песню «Родина». Композиция доступна на основных музыкальных платформах.
«Мы научим тебя, с**а, родину любить», — поет артистка.
Кроме того, Земфира называет Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей».
В записи принимали участие племянники певицы, экс-участники проекта The Uchpochmack Артур и Артем Рамазановы-Остапенко.
Ранее музыкант Владимир Пресняков выпустил сингл «Живи», посвященный тяжелобольному фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, напоминает РИА ФАН.
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