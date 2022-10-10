«Это горькая констатация»: Ступников не увидел «манифеста» в новом альбоме Земфиры
С таким песнями Земфиру примут в России с распростертыми объятиями, сказал в эфире НСН Денис Ступников.
Журналист и музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН похвалил новый мини-альбом Земфиры, высказав мнение, что ей не грозит после него признание иноагентом.
В альбом «Земфира от Луки» входят четыре песни, в которых, в частности, поется о красной кнопке, горящих городах, разлуке и «поездах из Киева в Польшу».
«Да, я его слушал. Первое впечатление об альбоме очень благоприятное. Земфира уехала, поэтому от нее могли ждать каких-то манифестов, которые разделяют аудиторию на "за" и "против", а этого не произошло. Это точная и горькая констатация событий, а точнее переживаний обычного маленького человека. Об этом вправе говорить каждый, поскольку всем нам тяжело, всем нам страшно и, когда мы видим, что человек такого уровня испытывает нечто подобное, априори проникаешься к этому всему, сопереживаешь», - сказал Ступников.
По его мнению, в текстах новых песен Земфиры нет ничего такого, за что ее могли бы признать в России иноагентом.
«За эти песни за что ее объявлять иноагентом? Это чувства обычного человека. В любой подъезд зайди и спроси: "Что ты сейчас испытываешь в наше время?", и человек скажет абсолютно то же самое, не вдаваясь в подробности, за кого он. Обычные переживания, обычные чувства. За что тут причислять? Если она не будет себя как-то противопоставлять России, народу, ее примут с распростертыми объятиями, а с такими песнями – тем более», - уверен музыкальный критик.
Ступников также сравнил «Земфиру от Луки» с альбомом «Бордерлайн», который он ранее критиковал в эфире НСН.
«Этот альбом прошел без особой шумихи, в отличие от предыдущих работ Земфиры и в особенности от "Бордерлайна", когда многие люди ночью ждали релиза и не ложились спать, пока не послушали и не высказались. Такая шумиха не шла работам Земфиры на пользу, поскольку зачастую возникала обратная реакция. Настоящее искусство, хорошие песни требуют тишины и вдумчивого постижения. Кроме того, сильные вещи, достойные внимания, открываются не сразу. Должно пройти какое-то время, чтобы понять, что это такое», - пояснил он.
По мнению журналиста, такие песни, как «Мой друг», в которых рассказывается о «простых наблюдениях и житейских чувствах», сделали новый альбом достаточно заметным.
«На пользу пошло и то, что племянник Земфиры Артур Остапенко-Рамазанов принял участие в этой работе. Новая кровь, некая спонтанность, когда в одной из песен возникает его вокал, несколько сермяжный в хорошем смысле, - это благоприятно воспринимается, потому что неожиданно», - заключил собеседник НСН.
Земфира представила новый мини-альбом 8 октября. Вместе с тем, в выходные покинувшая Россию певица дала концерт в кипрском Лимасоле, прокомментировав со сцены ситуацию на Украине. С этого выступления стартует ее мировое турне, в рамках которого Земфира планирует выступить в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, ряде городов Германии, Париже, Гааге и Лондоне.
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