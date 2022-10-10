«Это горькая констатация»: Ступников не увидел «манифеста» в новом альбоме Земфиры

Журналист и музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН похвалил новый мини-альбом Земфиры, высказав мнение, что ей не грозит после него признание иноагентом.

В альбом «Земфира от Луки» входят четыре песни, в которых, в частности, поется о красной кнопке, горящих городах, разлуке и «поездах из Киева в Польшу».