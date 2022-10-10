«На каждый роток не накинешь платок»: В Госдуме оценили концерт Земфиры на Кипре
Елена Ямпольская сказала в эфире НСН, что не хочет комментировать «никакую Земфиру», а Елена Драпеко допустила, что певице теперь нечего делать в России.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила в интервью НСН, что считает «неуважением себя» оценку высказываний Земфиры на концерте в Лимасоле.
Покинувшая страну певица в выходные начала мировое турне с концерта на Кипре. По данным СМИ, Земфира говорила со сцены о спецоперации на Украине, назвав ее «адом, который стал реальностью», и признавшись, что «каждый день молится» о ее завершении.
«Я не хочу комментировать никакую Земфиру и чьи-то частные высказывания. Я как законодатель смогла, и я горжусь этим, внести поправки в закон об иноагентах. Я сделала, что могла, в отношении деятелей культуры, которые не дорожат своим Отечеством. А на каждый роток платок не накинешь, и комментировать это все – себя не уважать», - сказала Ямпольская.
При этом она разъяснила суть поправок, напомнив, что реестром иноагентов занимается Минюст.
«Люди, которые официально будут признаны иноагентами, не будут иметь возможности осуществлять здесь творческую деятельность за государственный счет. Я считаю эту поправку очень важной, мне удалось ее внести, она принята и сейчас работает в законе об иноагентах. А уж кого вносить в этот реестр, этим по прозрачным и очевидным критериям занимается Минюст», - отметила глава думского комитета.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН высказала мнение, что Земфире нечего делать в России, если та против спецоперации.
«Она сказала, что это "ад" и осуждает спецоперацию? Думаю, что ей тогда нечего в России делать», - подчеркнула Драпеко.
Вместе с тем, она уточнила, что сами по себе концерты за рубежом не являются основанием для включения артистов в список иноагентов.
Накануне концерта в Лимасоле Земфира представила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки». В него входят четыре песни, в которых, в частности, поется о горьком времени, красной кнопке и горящих городах.
Журналист и музыкальный критик Денис Ступников сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не видит в новом альбоме Земфиры «манифеста» и чего-то такого, за что ее могли бы признать иноагентом.
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