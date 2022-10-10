«На каждый роток не накинешь платок»: В Госдуме оценили концерт Земфиры на Кипре

«Я не хочу комментировать никакую Земфиру и чьи-то частные высказывания. Я как законодатель смогла, и я горжусь этим, внести поправки в закон об иноагентах. Я сделала, что могла, в отношении деятелей культуры, которые не дорожат своим Отечеством. А на каждый роток платок не накинешь, и комментировать это все – себя не уважать», - сказала Ямпольская.

При этом она разъяснила суть поправок, напомнив, что реестром иноагентов занимается Минюст.

«Люди, которые официально будут признаны иноагентами, не будут иметь возможности осуществлять здесь творческую деятельность за государственный счет. Я считаю эту поправку очень важной, мне удалось ее внести, она принята и сейчас работает в законе об иноагентах. А уж кого вносить в этот реестр, этим по прозрачным и очевидным критериям занимается Минюст», - отметила глава думского комитета.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН высказала мнение, что Земфире нечего делать в России, если та против спецоперации.

«Она сказала, что это "ад" и осуждает спецоперацию? Думаю, что ей тогда нечего в России делать», - подчеркнула Драпеко.

Вместе с тем, она уточнила, что сами по себе концерты за рубежом не являются основанием для включения артистов в список иноагентов.