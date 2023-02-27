Бывший режиссер МХАТа Бояков считает Земфиру «голосом поколения»

На сегодняшний день Бояков не видит артиста, который смог бы полноценно заменить артистку на российской сцене.

«Земфира - это большое явление. Вполне возможно, последнее в истории русской рок-музыки. После Земфиры кто может собрать стадион - Шнур? Такой театрально-шутовской феномен. Надо отдать ему должное, но это не голос поколения», - сказал режиссер в эфире Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с НСН назвал дурной идею лишать авторских прав артистов, которые были признаны иноагентами.

Земфира пополнила список иноагентов 10 февраля. Вместе с певицой туда вошли политик Дмитрий Гудков, активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева, автожурналист Сергей Асланян, математик и аналитик Сергей Шпилькин, глава фонда «Насилию.нет» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Анна Ривина и ЛГБТ-активистка Александра Казанцева.

