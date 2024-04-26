«Лихие времена!»: «Йорш» напугал фанатов отменами и песней «Я ухожу»

ЗАКРУЧИВАНИЕ ПАНКОВ: «ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»

Еще в конце февраля «Национальная служба новостей» обратила внимание на попытки «закручивания панков». В начале месяца в СМИ появились некие «новые черные списки» нежелательных музыкантов. Несмотря на их неофициальный характер, в конце зимы о переносе или отмене концертов по разным причинам объявили группы «План Ломоносова», «СЛОТ» и «Операция пластилин», фигурировавшие в тех самых списках.

28 марта о прекращении концертной деятельности объявила инди-группа «Комсомольск», вокалистка «СЛОТ» Дария Ставрович 4 апреля объявила об уходе из группы, а на следующий день – об уходе и из своего проекта «Нуки». «Йорш» также фигурировал в запретных списках, но это не мешало лидеру группы Дмитрию Соколову (Дима «Сокол») ездить по стране с акустическими концертами. Весенний тур самой группы должен был стартовать 1 марта с Южно-Сахалинска, однако «Йорш» объявил о переносе на октябрь «дальневосточного сегмента» тура (куда также входили Владивосток, Хабаровск, Иркутск и Красноярск) из-за того, что «Дима Сокол серьезно заболел».

Вслед за первыми в истории группы концертами в Казахстане и выступлениями в ряде городов центральной России 17 апреля «Йорш» объявил о переносе концерта в Питере.

«Братва, мы понимаем, что вас уже заколебала эта формулировка, но реально по независящим от нас и организаторов причинам наш концерт послезавтра, 19 апреля, в клубе «Космонавт» переносится на 11 мая», – написали музыканты.

Ну а 24 апреля в соцсетях группы «Йорш» раздался крик души об отмене московского концерта.

«Друзья, у нас ещё одна безрадостная новость. Мы вынуждены перенести наш концерт в Москве на неопределённый срок. Времена лихие, мы старались удержаться, как могли, готовились и ждали этот концерт, как никто другой, но, к сожалению, не всё в нашей власти», – посетовали панки.

Однако это было еще не все. Сегодня в полночь «Йорш» представил совместный трек с группой Sellout под названием «Я ухожу», в котором, в частности, поется: «Я ухожу молодым, это моя свобода и честь».

Последние новости взбудоражили фанатов, однако представители группы «Йорш» сказали НСН, что Дима «Сокол» пока не может прокомментировать ситуацию.