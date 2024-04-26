«Лихие времена!»: «Йорш» напугал фанатов отменами и песней «Я ухожу»
Вслед за срывом концертов в Москве и Питере «Йорш» заинтриговал фанатов двусмысленной песней, СМИ вспоминают печальные истории «Слота» и «Комсомольска», а Дима «Сокол» хранит молчание.
Вслед за полураспадом группы «СЛОТ», взбудоражившим поклонников альтернативного рока в середине апреля, начали происходить странные вещи с панк-группой «Йорш».
Команда Димы «Сокола» сообщила на днях об отмене концертов в Москве и Санкт-Петербурге, а в полночь пятницы выпустила песню под названием «Я ухожу», вызвав у фанатов тревожные подозрения.
ЗАКРУЧИВАНИЕ ПАНКОВ: «ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
Еще в конце февраля «Национальная служба новостей» обратила внимание на попытки «закручивания панков». В начале месяца в СМИ появились некие «новые черные списки» нежелательных музыкантов. Несмотря на их неофициальный характер, в конце зимы о переносе или отмене концертов по разным причинам объявили группы «План Ломоносова», «СЛОТ» и «Операция пластилин», фигурировавшие в тех самых списках.
28 марта о прекращении концертной деятельности объявила инди-группа «Комсомольск», вокалистка «СЛОТ» Дария Ставрович 4 апреля объявила об уходе из группы, а на следующий день – об уходе и из своего проекта «Нуки». «Йорш» также фигурировал в запретных списках, но это не мешало лидеру группы Дмитрию Соколову (Дима «Сокол») ездить по стране с акустическими концертами. Весенний тур самой группы должен был стартовать 1 марта с Южно-Сахалинска, однако «Йорш» объявил о переносе на октябрь «дальневосточного сегмента» тура (куда также входили Владивосток, Хабаровск, Иркутск и Красноярск) из-за того, что «Дима Сокол серьезно заболел».
Вслед за первыми в истории группы концертами в Казахстане и выступлениями в ряде городов центральной России 17 апреля «Йорш» объявил о переносе концерта в Питере.
«Братва, мы понимаем, что вас уже заколебала эта формулировка, но реально по независящим от нас и организаторов причинам наш концерт послезавтра, 19 апреля, в клубе «Космонавт» переносится на 11 мая», – написали музыканты.
Ну а 24 апреля в соцсетях группы «Йорш» раздался крик души об отмене московского концерта.
«Друзья, у нас ещё одна безрадостная новость. Мы вынуждены перенести наш концерт в Москве на неопределённый срок. Времена лихие, мы старались удержаться, как могли, готовились и ждали этот концерт, как никто другой, но, к сожалению, не всё в нашей власти», – посетовали панки.
Однако это было еще не все. Сегодня в полночь «Йорш» представил совместный трек с группой Sellout под названием «Я ухожу», в котором, в частности, поется: «Я ухожу молодым, это моя свобода и честь».
Последние новости взбудоражили фанатов, однако представители группы «Йорш» сказали НСН, что Дима «Сокол» пока не может прокомментировать ситуацию.
ПОЛУРАСПАД И ВОЗРОЖДЕНИЕ: «ГДЕ ТЫ И С КЕМ ТЫ?»
Ситуация с будущим группы «Йорш» пока остается в тумане, но навевает ассоциации с недавней историей с группой «СЛОТ». После ухода «Нуки» музыканты сказали НСН, что находятся «в шоке», взяли на время паузу, а потом заверили, что «СЛОТ» найдет новую вокалистку и будет жить, но уже не так как раньше.
«Мы всегда были ребята аполитичные, а сейчас так нельзя, надо выбирать, где ты и с кем ты. Это касается не музыки или какой-то одной группы, надо объединяться здесь, внутри нашей страны, так мы выживем. Надо быть своим со своими, это единственное, что возможно, остальное абстракция», - сказал НСН один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов.
При этом он вспомнил Черчилля, отметив, что «СЛОТ» продолжит деятельность, чтобы «не предавать фанатов».
«Реформа "СЛОТ" сейчас пока на стадии замены. Это максимально сложная задача заменить такого человека, как Нуки, но мы в процессе. (…) Вспомним Уинстона Черчилля: "Любой хаос - это новые возможности", мы видим, что они есть. Для многих большая трагедия, что такого состава уже нет, но главный посыл умещается в четыре буквы – СЛОТ. Мы видим отклик, что людям надо, чтобы мы были здесь. Бросать их – это предательство, это не наша история», - подчеркнул «Кэш».
В «черном списке», который показала у себя в Telegram, но не «легализовала» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, была и панк-группа «Щенки», концертная деятельность которой встала на паузу после «голого перформанса» ее солиста Максима Тесли. Еще одна группа из «списка», Shortparis пока выступает не в России, а в других странах (в феврале – в Европе, а в марте-апреле – в Китае). При этом музыканты засветились в шоу Ксении Собчак, что, по мнению журналистов, является не очень хорошим знаком, «предвестником иноагентства», которое настигло многих ее гостей.
Еще одна странная история произошла вечером 24 февраля, когда на концерт легендарной ска-панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде и вовсе пришли силовики. Правда, барабанщик коллектива Сергей Байбаков объяснил тогда НСН, что дело не в претензиях к группе, а в том, что кто-то «настучал» на клуб Alcatraz. Судя по всему, это действительно было недоразумение и хулиганы спокойно отметят в этом году 35-летие группы.
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