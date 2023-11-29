«Йорш и Ёрш»: Дима «Сокол» о потерянной букве «Ё» и нецензурных песнях
Ненормативная лексика со словами на букву «Ё» уместна в песнях, когда она усиливает эмоции, а не используется бездумно, объяснил в эфире НСН лидер группы «Йорш».
Лидер и вокалист панк-рок-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН рассказал, как из названия его команды пропала буква «Ё».
Сегодня в России отмечается «День буквы Ё». история появления которой в русском алфавите началась 29 ноября 1783 года.
«Я впервые узнал, что есть такой праздник и для буквы "Ё" выделен специальный день. Так как название нашей группы "Йорш", нас это, видимо, тоже касается, с чем нас и поздравляем. У нас часто бывали ситуации, когда нас путали и писали через букву "Ё", а не через "Йо". В принципе, изначально мы назывались "Ёрш", потом узнали, что такая группа есть в Санкт-Петербурге, и барабанщик Саша Исаев, с которым мы создавали коллектив, предложил писаться через "Йо", так родилось наше название. В будущем это сыграло судьбоносную роль, потому что, забивая название нашей группы на цифровых площадках или в новостях, нас очень легко найти, и это плюс для наших фанатов», - сказал Дима «Сокол».
Он также объяснил, в каких случаях музыкантам уместно применять в песнях матерные слова на букву «Ё».
«Я знаю, что многие коллективы, особенно панк-группы часто используют в своем творчестве слова на букву «Ё» из ненормативной лексики. В целом, я не вижу в этом ничего особо критичного, за тем исключением, что не нужно это делать бездумно, а включать нецензурную лексику в том случае, если она усиливает эмоции, применяя ее, как художественный прием, но не просто так», - заключил собеседник НСН.
Писатель Денис Драгунский ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что букву «Ё» отменили в русском языке после реформы 1918 года, потом ее снова ввели в 1944 году, десять лет назад букву снова забыли, а сейчас вновь стали употреблять чаще.
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