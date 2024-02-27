Группа Shortparis объяснила Собчак, почему концерты в России важнее Европы
Музыканты группы Shortparis рассказали в интервью журналистке Ксении Собчак, что в России на них не оказывается давление, и объяснили, почему выступления в своей стране важнее европейских туров.
«Выступать в России намного важнее, чем выступать в Европе. (…) Когда мы играли в Таллине концерт в октября прошлого года, Паша (барабанщик Павел Лесников – прим. НСН) после выступления сказал, что при всем уважении я не хочу играть концерты для этих людей, поскольку эти песни написаны не для них и не для них должны звучать, а надо скорее вернуться в Россию. Я тоже испытывал это чувство во время тура по Европе. Они не могут понять до конца содержание этих песен, тем более, когда это подпевающие иностранцы. Это отдает не то, чтобы лицемерием, а каким-то кривлянием, полумерами. Нам кажется важным играть свои песни в России», - сказал вокалист группы Николай Комягин.
По его словам, в России на группу не оказывают давления, но есть определенная самоцензура.
«Я чувствую, что обязан здесь остаться. Для нас это стратегия существования сейчас», - добавил Комягин.
В феврале 2024 года Shortparis в рамках европейского тура выступили в Сербии, Хорватии, Болгарии, Греции и ряде других стран. Выездное интервью музыкантов с Собчак прошло на фоне их выступления в городе Онега Архангельской области. При этом на сайте музыкантов нет информации о ближайших концертах в РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru