Группа Shortparis объяснила Собчак, почему концерты в России важнее Европы

Музыканты группы Shortparis рассказали в интервью журналистке Ксении Собчак, что в России на них не оказывается давление, и объяснили, почему выступления в своей стране важнее европейских туров.

«Выступать в России намного важнее, чем выступать в Европе. (…) Когда мы играли в Таллине концерт в октября прошлого года, Паша (барабанщик Павел Лесников – прим. НСН) после выступления сказал, что при всем уважении я не хочу играть концерты для этих людей, поскольку эти песни написаны не для них и не для них должны звучать, а надо скорее вернуться в Россию. Я тоже испытывал это чувство во время тура по Европе. Они не могут понять до конца содержание этих песен, тем более, когда это подпевающие иностранцы. Это отдает не то, чтобы лицемерием, а каким-то кривлянием, полумерами. Нам кажется важным играть свои песни в России», - сказал вокалист группы Николай Комягин.