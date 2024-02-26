«Настучали на клуб»: В группе Distemper объяснили инцидент с силовиками на концерте

К музыкантам у проверяющих вопросов не было, при этом на клуб Alcatraz кто-то написал заявление, сказал в эфире НСН Сергей Байбаков.

Инцидент на концерте ска-панк группы Distemper в Нижнем Новгороде связан с проверкой клуба, а не музыкантов, объяснил в комментарии НСН барабанщик коллектива Сергей Байбаков.

24 февраля концерт группы Distemper в нижегородском клубе Alcatraz был прерван после внезапного появления силовиков. По словам управляющего клуба, люди в форме представились сотрудниками полиции центра «Э», проверили документы, алкогольные лицензии и переписали данные гостей.

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«На клуб написали заявление. Проще говоря, настучали, как сейчас это модно. Пришла проверка. Был бы там концерт Шамана или Лепса, было бы то же самое. К нам у проверяющих вопросов не было», - сказал Байбаков.

При этом он уточнил, что речь идет именно о жалобе на клуб, а не на группу, призвав не верить фейкам в интернете.

Подводя итоги инцидента, группа Distemper написала в соцсетях, что никаких задержаний не было.

«Спасибо всем зрителям за адекватность и понимание, а правоохранителям за позитивный настрой и профессионализм. По итогам профилактического рейда никто задержан не был. Это ещё раз подтверждает порядочность и доброжелательность поклонников группы», - отметили музыканты.

Со своей стороны, управляющий клуба Alcatraz в интервью «Газете.ру» подтвердил, что «перед концертом ничего не предвещало никакой беды, поскольку группа ни в каких списках не состоит». При этом, по его словам, во время проверки некоторых гостей и музыкантов «ставили к стене, кого-то — лицом в пол», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: группа Distemper | фотограф Саша Корнюшин
ТЕГИ:КонцертРок-музыка

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