«Настучали на клуб»: В группе Distemper объяснили инцидент с силовиками на концерте

«На клуб написали заявление. Проще говоря, настучали, как сейчас это модно. Пришла проверка. Был бы там концерт Шамана или Лепса, было бы то же самое. К нам у проверяющих вопросов не было», - сказал Байбаков.

При этом он уточнил, что речь идет именно о жалобе на клуб, а не на группу, призвав не верить фейкам в интернете.

Подводя итоги инцидента, группа Distemper написала в соцсетях, что никаких задержаний не было.

«Спасибо всем зрителям за адекватность и понимание, а правоохранителям за позитивный настрой и профессионализм. По итогам профилактического рейда никто задержан не был. Это ещё раз подтверждает порядочность и доброжелательность поклонников группы», - отметили музыканты.

Со своей стороны, управляющий клуба Alcatraz в интервью «Газете.ру» подтвердил, что «перед концертом ничего не предвещало никакой беды, поскольку группа ни в каких списках не состоит». При этом, по его словам, во время проверки некоторых гостей и музыкантов «ставили к стене, кого-то — лицом в пол», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

