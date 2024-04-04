«Мы в шоке!»: Вокалист «Слота» о реакции на уход из группы Нуки
Игорь Лобанов сказал в эфире НСН, что музыканты шокированы и у них нет больше слов, при этом Дария Ставрович заявила, что сделала «все возможное» для сохранения группы.
Вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в интервью НСН сказал, что музыканты пока не могут прийти в себя после ухода из коллектива фронт-вумен Дарии «Нуки» Ставрович.
Около часа назад «Слот» сообщил о решении Нуки уйти из группы. Сама Ставрович также подтвердила эту информацию у себя в соцсетях.
«У нас шок, извините. Мы вывесили довольно обширный текст, сказали все, что можем сейчас сказать», – сказал Лобанов.
В группе «Слот» назвали сегодняшнюю новость «катастрофической», отметив, что ее будущее пока под вопросом.
«У нас новость катастрофического характера. Нуки приняла решение уйти из группы. (…) Мы говорим Нуки спасибо за время, креатив и невероятную энергию. К сожалению, происходит то, что происходит. Важно, чтобы вы понимали – мы вместе и каждый в отдельности сделали все возможное, чтобы сохранить группу в боевом составе. (…) Сейчас мы не можем до конца переварить ситуацию, поэтому относительно продолжения или непродолжения истории "Слот" мы будем советоваться с вами через какое-то время», – написали музыканты «ВКонтакте».
Корреспондент НСН попытался связаться с Нуки, однако она пока недоступна. При этом Дария Ставрович в соцсетях подтвердила "конец приключения" со «Слотом».
«Все когда-нибудь заканчивается и сегодня закончился мой путь в группе "Слот". Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного. (…). Было разное, даже смерть и возврат обратно. Говорю спасибо всему этому. Этому опыту, времени, парням, с которыми мы творили и через многое прошли вместе. И главное - слушателям. Хочу сказать, что я сделала все от себя возможное, чтобы сохранить группу в том виде, в котором вы ее знали и любили. Но все меняется. Чтобы ни было дальше, то что было - было по-настоящему». – написала уже экс-вокалистка «Слот».
С начала февраля группа «Слот» столкнулась с переносом и отменой концертов в разных городах России. При этом музыканты отказывались комментировать причины произошедшего.
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