«Мы в шоке!»: Вокалист «Слота» о реакции на уход из группы Нуки

Вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в интервью НСН сказал, что музыканты пока не могут прийти в себя после ухода из коллектива фронт-вумен Дарии «Нуки» Ставрович.

Около часа назад «Слот» сообщил о решении Нуки уйти из группы. Сама Ставрович также подтвердила эту информацию у себя в соцсетях.