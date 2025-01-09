«Лабутены и питахайя!»: Шнуров и Арбенина открыли новый год на Бали и Пхукете
Концертная пауза «Ленинграда» прервалась в экзотических странах, Арбенину расстроили организаторы ее выступления на Бали, а иноагент Земфира пообещала дубайской публике «обязательно встретиться».
Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров в праздники прервали длившуюся больше года концертную паузу своими выступлениями на Бали и в Таиланде. По тому же маршруту в первые дни 2025-го отправилась Диана Арбенина. Кроме того в центре внимания СМИ оказался праздничный концерт Земфиры (признана в РФ иноагентом) в Дубае.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШНУРА: «ПОТНЫЙ ПХУКЕТ»
Последний на сегодняшний концерт группы «Ленинград» в «Лужниках» состоялся в сентябре 2022 года. Спустя год, осенью 2023-го были отменены стадионники Сергея Шнурова в Москве и Санкт-Петербурге, которые не согласовали местные власти, а в 2024-м Шнур так и не выступил перед фанатами в России, что породило слухи о «черной метке» музыканту.
Единственным исключением стал концерт «Ленинграда» в новогоднем эфире «НАШЕго Радио», а полноценное возвращение произошло 6 января, правда, не в России, а на тайском острове Пхукет. Шнур с компанией исполнили перед фанатами знаменитые хиты «WWW», «Экспонат» («Лабутены»), «В Питере - пить», «Дачники». Вокалистка «Ленинграда» Зоя отметила, что на Пхукете «было потно», а саксофонист Дмитрий Горевой назвал «конц» в Таиланде «кайфовым».
Ну а 8 января «Ленинград» дал концерт на индонезийском острове Бали, который также очень любят россияне. При этом Telegram-канал «Антиглянец» обнаружил на этом выступлении экс-жену Шнурова Ольгу Абрамову, намекнув на их возможное примирение и воссоединение.
На этом фоне фанаты «Ленинграда» гадают, когда же группа выступит в России? В начале декабря в эфире «НАШЕго Радио» Шнуров расплывчато высказался на эту тему, отвечая на вопрос о концертах в 2025 году в «не в заморских местах».
«Прежде всего, нам нужно сбросить хотя бы пару килограммов, чтобы помещаться на сцене. Собственно говоря, как только мы это сделаем, мы обязательно начнем выступать. А вообще, мне кажется, проблема веса сильно преувеличена, зачем с ней бороться? Лучше смириться, это по-христиански», - сказал Шнуров.
ОТ АРБЕНИНОЙ ДО ЗЕМФИРЫ: ШТРАФЫ, ЛЕВ И ПИТАХАЙЯ
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина также открыла 2025-й год концертом в Пхукете 4 января, а 6 января поблагодарила Бали за «честный рок-н-ролл». Вместе с тем она назвала сложным это выступление.
«Это был очень тяжелый концерт в силу его организации. Говорить ничего плохого не буду – я тот самый лев, который отдыхает после удачного дня, но ребят – никогда не связывайтесь с недобросовестными людьми. Слишком много нервных клеток, а это того не стоит», - пояснила певица на видео в соцсетях, поедая при этом питахайю.
Арбенина предупредила, что есть ее нужно очень аккуратно, поскольку: «одна капелька - и футболке хана».
По тому же тайско-балийскому маршруту в конце января планирует отправиться давно не выступавшая в России группа Anacondaz.
«Записался в школу брейк-данса. Покажу свой танец на Бали и в Пхукете», - написал в этой связи лидер группы Сергей Карамушкин.
Группа «Би-2» встретила новый год концертом в кипрском Лимасоле, вспомнив при этом попадание в тюрьму в Таиланде. Кроме того, в поле зрения СМИ попал концерт Земфиры в Дубае 7 января, на котором она обошлась без политических высказываний.
«Перед концертом с Земфирой серьёзно поговорили: напомнили о кейсах других иноагентов Галкина и Сердючки, пригрозили проблемами со въездом и штрафом. Зрителям запретили флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких криков и провокаций», - утверждает Mash.
При этом сама певица не говорила о каком-либо давлении. Она опубликовала в соцсетях сет-лист из 24 песен, подытожив выступление в Дубае отрывком из песни со словами «Жди меня, мы обязательно встретимся».
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее говорил НСН, что Земфира или «Ленинград» могли бы сегодня собрать два подряд стадионных концерта в «Лужниках».
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