«Лабутены и питахайя!»: Шнуров и Арбенина открыли новый год на Бали и Пхукете

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШНУРА: «ПОТНЫЙ ПХУКЕТ»

Последний на сегодняшний концерт группы «Ленинград» в «Лужниках» состоялся в сентябре 2022 года. Спустя год, осенью 2023-го были отменены стадионники Сергея Шнурова в Москве и Санкт-Петербурге, которые не согласовали местные власти, а в 2024-м Шнур так и не выступил перед фанатами в России, что породило слухи о «черной метке» музыканту.

Единственным исключением стал концерт «Ленинграда» в новогоднем эфире «НАШЕго Радио», а полноценное возвращение произошло 6 января, правда, не в России, а на тайском острове Пхукет. Шнур с компанией исполнили перед фанатами знаменитые хиты «WWW», «Экспонат» («Лабутены»), «В Питере - пить», «Дачники». Вокалистка «Ленинграда» Зоя отметила, что на Пхукете «было потно», а саксофонист Дмитрий Горевой назвал «конц» в Таиланде «кайфовым».

Ну а 8 января «Ленинград» дал концерт на индонезийском острове Бали, который также очень любят россияне. При этом Telegram-канал «Антиглянец» обнаружил на этом выступлении экс-жену Шнурова Ольгу Абрамову, намекнув на их возможное примирение и воссоединение.

На этом фоне фанаты «Ленинграда» гадают, когда же группа выступит в России? В начале декабря в эфире «НАШЕго Радио» Шнуров расплывчато высказался на эту тему, отвечая на вопрос о концертах в 2025 году в «не в заморских местах».

«Прежде всего, нам нужно сбросить хотя бы пару килограммов, чтобы помещаться на сцене. Собственно говоря, как только мы это сделаем, мы обязательно начнем выступать. А вообще, мне кажется, проблема веса сильно преувеличена, зачем с ней бороться? Лучше смириться, это по-христиански», - сказал Шнуров.