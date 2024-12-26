Сергей Шнуров и группа «Ленинград» дадут новогодний концерт на «НАШЕм Радио»
Сергей Шнуров и группа «Ленинград» в новогоднюю ночь выступят с праздничным концертом. Трансляция будет доступна в социальных сетях «НАШЕго Радио», а также в FM-диапазоне радиостанции. Об этом сообщили в пресс-службе «НАШЕго Радио».
Музыканты исполнят классические хиты коллектива в полном составе и представят лайв-премьеру альбома «Синяя Богиня». Вести шоу будут ведущие «Подъемников» Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Выступление начнется сразу после боя курантов, говорится в сообщении.
Ранее программный директор радиостанции Игорь Паньков был признан лучшим мастером-наставником в области радиовещания. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм
- Фильм «Новогодний экспресс» выйдет онлайн 30 декабря
- Дима Билан заявил о желании отказаться от своего псевдонима
- Сергей Шнуров и группа «Ленинград» дадут новогодний концерт на «НАШЕм Радио»
- В Норвегии нашли захоронения женщин-викингов с уникальными артефактами
- Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»
- Финская полиция задержала танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля
- МВД РФ: В России живут 6,5 миллиона мигрантов
- Пятнистые гиены стали обитателями Московского зоопарка впервые за 50 лет
- СМИ: Урегулирование конфликта на Украине возглавило список обещаний Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru