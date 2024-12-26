Сергей Шнуров и группа «Ленинград» дадут новогодний концерт на «НАШЕм Радио»

Сергей Шнуров и группа «Ленинград» в новогоднюю ночь выступят с праздничным концертом. Трансляция будет доступна в социальных сетях «НАШЕго Радио», а также в FM-диапазоне радиостанции. Об этом сообщили в пресс-службе «НАШЕго Радио».



Музыканты исполнят классические хиты коллектива в полном составе и представят лайв-премьеру альбома «Синяя Богиня». Вести шоу будут ведущие «Подъемников» Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Выступление начнется сразу после боя курантов, говорится в сообщении.

Ранее программный директор радиостанции Игорь Паньков был признан лучшим мастером-наставником в области радиовещания. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

