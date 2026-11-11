Россиянам объяснили, какие регионы могут получить 100-миллиардную поддержку
15 ноября истекает срок, к которому правительство должно отчитаться президенту о выделении регионам не менее 100 млрд рублей. Средства нужны для устойчивого исполнения бюджетных обязательств — зарплат, соцвыплат и закупок, напоминает «ФедералПресс».
Поддержка должна охватить субъекты с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что дотации на сбалансированность распределят до конца года. Принцип — безусловное исполнение первоочередных обязательств и контроль за долговой нагрузкой.
Деньги пойдут адресно тем, кто иначе не закроет обязательные расходы.
Первоочередными претендентами считаются регионы с глубоким дефицитом — Еврейская АО, Вологодская, Кемеровская, Иркутская области. В зоне риска также территории с высокой долговой нагрузкой: Архангельская, Мурманская, Томская, Нижегородская, Ульяновская, Ярославская области, Хакасия, Бурятия и Карелия. В список входят хронически дотационные субъекты и с индивидуальными программами развития.
Объем поддержки могут скорректировать исходя из нефтегазовых доходов. Инструменты гибкие. Среди них — прямые выплаты, помощь с кассовыми разрывами, списание долгов или льготные кредиты под 0,1%. Причем адресность означает, что помощь достанется не всем.
Критерии Минфина разделят территории, получающие ресурс на развитие, и те, кто будет опираться на собственные возможности.
Ранее писали, что правительство спишет 12,5 млрд рублей долга семи регионам РФ.
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