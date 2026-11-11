Россиянам объяснили, какие регионы могут получить 100-миллиардную поддержку

Поддержка должна охватить субъекты с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что дотации на сбалансированность распределят до конца года. Принцип — безусловное исполнение первоочередных обязательств и контроль за долговой нагрузкой.



Деньги пойдут адресно тем, кто иначе не закроет обязательные расходы.



Первоочередными претендентами считаются регионы с глубоким дефицитом — Еврейская АО, Вологодская, Кемеровская, Иркутская области. В зоне риска также территории с высокой долговой нагрузкой: Архангельская, Мурманская, Томская, Нижегородская, Ульяновская, Ярославская области, Хакасия, Бурятия и Карелия. В список входят хронически дотационные субъекты и с индивидуальными программами развития.



Объем поддержки могут скорректировать исходя из нефтегазовых доходов. Инструменты гибкие. Среди них — прямые выплаты, помощь с кассовыми разрывами, списание долгов или льготные кредиты под 0,1%. Причем адресность означает, что помощь достанется не всем.



Критерии Минфина разделят территории, получающие ресурс на развитие, и те, кто будет опираться на собственные возможности.



Ранее писали, что правительство спишет 12,5 млрд рублей долга семи регионам РФ.

