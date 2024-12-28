Баста, Крид и «Ленинград»: Кто побьет стадионный рекорд группы «Руки Вверх!»

Рекорды группы «Руки Вверх!» по стадионным концертам могут повторить Баста и Егор Крид, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, а глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников указал на артистов, давно не выступавших в РФ.

Группа «Руки Вверх!» ранее попала в Книгу рекордов России, как собравшая наибольшее количество зрителей на трех концертах. Речь идет о концертах группы Сергея Жукова в «Лужниках» в 2022, 2023 и 2024 годах, которые посетили 225 тысяч человек. Финкельштейн усомнился в этих цифрах, назвав самым «собирающим» артистом страны Басту.