Баста, Крид и «Ленинград»: Кто побьет стадионный рекорд группы «Руки Вверх!»
Больше всех билетов в России продает Баста, который в 2025 году дважды выступит в «Лужниках», сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн, а Эдуард Ратников вспомнил группу «Ленинград» и иноагента Земфиру.
Рекорды группы «Руки Вверх!» по стадионным концертам могут повторить Баста и Егор Крид, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, а глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников указал на артистов, давно не выступавших в РФ.
Группа «Руки Вверх!» ранее попала в Книгу рекордов России, как собравшая наибольшее количество зрителей на трех концертах. Речь идет о концертах группы Сергея Жукова в «Лужниках» в 2022, 2023 и 2024 годах, которые посетили 225 тысяч человек. Финкельштейн усомнился в этих цифрах, назвав самым «собирающим» артистом страны Басту.
«Я бы поспорил с этими цифрами, но "Руки Вверх!" – безусловно, популярная группа. В 2024 году не было стадиона (в Москве – прим. НСН) у Басты, но только потому, что в 2025 году у Басты будет два концерта в "Лужниках". И это вряд ли кто-то сможет повторить. Если смотреть на абсолютное количество проданных билетов за год, здесь лидер Баста. Если брать продажи билетов на стадионники, которые уже выставлены на 2025 год, отмечу Егора Крида. Думаю, в ближайшее время билеты на его августовский концерт в "Лужниках" закончатся, а в потенциале он соберет двое "Лужников"», - сказал Финкельштейн.
Со своей стороны, Эдуард Ратников усомнился, что Баста соберет два стадиона подряд в «Лужниках», назвав другую альтернативу группе Сергея Жукова.
«Помимо "Руки Вверх!" вряд ли найдется еще одна группа в России, которая будет так собирать. Собрать двое "Лужников" по 65-70 тысяч? Баста не продаст столько билетов, он вряд ли сможет собрать "Лужники" в 2025-м, если не напишет пару выдающихся хитов. А так у него репертуар достаточно старый и хилый. При этом конкуренцию группе Сергея Жукова могли бы составить Земфира (признана в РФ иноагентом – прим. НСН) или "Ленинград". У нас есть еще ряд растущих групп, например, The Hatters из Питера, надеюсь, "Шляпники" продадут 30-тысячную «ВТБ Арену» летом будущего года», - заключил собеседник НСН.
Согласно информации на официальном сайте «Лужников», летом 2025 года там состоятся концерты Басты (два выступления), Леонида Агутина, группы «Звери» и Егора Крида. При этом группа «Руки Вверх!» анонсировала сразу четыре концерта на московской «ВТБ Арене» в марте будущего года, отмечает «Радиоточка НСН».
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