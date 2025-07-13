Умер скульптор Владимир Буйначев

Памятник А.С. Пушкину, созданный Буйначевым в 1999 году установлен в московском парке искусств «Музеон» на Крымском валу. Ему также принадлежат скульптурные композиции «Святой Георгий», «Победительница», «Пегас», «Всадник». Все они установлены в Москве.

Кроме скульптуры, Буйначев занимался литературной деятельностью. Его перу принадлежит книга «Новое прочтение "Слова о полку Игореве"».

Буйначев родился 10 января 1938 года, в 1967 окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Более 40 лет он посвятил скульптуре, создав за это время свыше 200 произведений.

