Умер скульптор Владимир Буйначев

Заслуженный художник РФ Владимир Буйначев умер от тяжелой болезни 11 июля на 88-м году жизни. Об этом сообщает Объединение московских скульпторов в своем Telegram-канале.

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Памятник А.С. Пушкину, созданный Буйначевым в 1999 году установлен в московском парке искусств «Музеон» на Крымском валу. Ему также принадлежат скульптурные композиции «Святой Георгий», «Победительница», «Пегас», «Всадник». Все они установлены в Москве.

Кроме скульптуры, Буйначев занимался литературной деятельностью. Его перу принадлежит книга «Новое прочтение "Слова о полку Игореве"».

Буйначев родился 10 января 1938 года, в 1967 окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Более 40 лет он посвятил скульптуре, создав за это время свыше 200 произведений.

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ФОТО: РИА Новости
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