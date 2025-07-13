Умер скульптор Владимир Буйначев
Заслуженный художник РФ Владимир Буйначев умер от тяжелой болезни 11 июля на 88-м году жизни. Об этом сообщает Объединение московских скульпторов в своем Telegram-канале.
Памятник А.С. Пушкину, созданный Буйначевым в 1999 году установлен в московском парке искусств «Музеон» на Крымском валу. Ему также принадлежат скульптурные композиции «Святой Георгий», «Победительница», «Пегас», «Всадник». Все они установлены в Москве.
Кроме скульптуры, Буйначев занимался литературной деятельностью. Его перу принадлежит книга «Новое прочтение "Слова о полку Игореве"».
Буйначев родился 10 января 1938 года, в 1967 окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Более 40 лет он посвятил скульптуре, создав за это время свыше 200 произведений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Воздушный гимнаст их Эфиопии разбился в Большом Московском цирке
- Умер скульптор Владимир Буйначев
- Кологривый — Волк и «закормленный зритель»: Принесет ли «культурное наследие» успех «Ну, погоди!» и «Простоквашино»
- СМИ: Россиянам запретили публиковать флаг страны на ЧМ по водным видам спорта
- Около 3 тысяч человек приняли участие в костюмированном сап-заплыве по Москве-реке
- МЧС: 9 человек утонули в Подмосковье за сутки
- Гладков: Пять человек пострадали при ударе дрона ВСУ в Шебекино
- Хинштейн: Ураганы оставили 9 тысяч жителей Курской области без электричества
- Месси сделал дубль в пяти матчах MLS подряд
- В Москве изъяли двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru