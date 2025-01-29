«Меньше $500 тысяч»: Организаторы концерта DaBaby заявили, что переговоры велись с 2022 года
Гонорар DaBaby меньше 500 тысяч долларов, о которых сообщали СМИ, заявила НСН организатор концерта рэпера в Москве Анна Субчева.
Американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) сам изъявил желание выступить в России, потому что среди его окружения много россиян, заявил НСН генеральный директор концертного агентства SAY AGENCY Анна Субчева.
Рэпер выступит в столичном клубе «VK Stadium» 28 февраля. DaBaby стал известен после релиза лид-сингла «Suge» в поддержку дебютного альбома: трек набрал более 150 миллионов прослушиваний в Spotify. В мае 2020 года его песня совместно с Roddy Ricch «ROCKSTAR» заняла первую строчку в чарте Apple Music «Топ-100 в мире». Организатор концерта рассказала, что переговоры с рэпером начались в 2022 году.
«Артист сам выразил желание выступить в России. У него в команде есть ребята, наши соотечественники, которые держат его в курсе событий. Мы с ними постоянно на связи. Переговоры с менеджментом начались еще в 2022 году, и вот наконец-то момент настал. Наша команда этому очень рада и, надеюсь, что этим привозом очень порадуем и российскую публику. Сложности с привозом артиста из Америки, конечно, есть. Самая главная сложность в текущей ситуации - это логистика. Но мы справляемся», - сказала Субчева.
Она также опровергла сообщения СМИ, согласно которым рэпер запросил гонорар в размере 500 тысяч долларов.
«Я читала новости, в которых упоминался гонорар в размере 500 тысяч долларов. Могу только сказать, что гонорар гораздо меньше этой цифры. В среднем, что на российского, что на иностранного артиста, наш зритель готов потратить около 5000 рублей в Москве и 3000 рублей в регионах. Наша ценовая политика несколько выше, но этого не избежать по причине инфляции, усложнения логистических путей и так далее», - поделилась собеседница НСН.
По ее словам, в скором времени в России состоится множество музыкальных туров.
«Сегодня мы ведем переговоры с более чем двадцатью зарубежными артистами. Мы можем гарантировать очень много громких анонсов уже в ближайшее время. Будут классные и уникальные туры по России, а позже - даже фестивали», - заключила Субчева.
В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн со скептицизмом отнесся к очередному анонсу концерта американской звезды в Москве.
«Я очень хочу, чтобы к нам начали приезжать американские рэперы, однако все заявленные ранее концерты подобных артистов не состоялись. Сейчас на DaBaby есть билеты на «РедКассе», «Яндекс. Афише». В таком случае концерт может и состояться. Скорее всего, организаторы не дадут артисту живые деньги до тех пор, пока рэпер не приедет в Россию. Этот артист популярен, но это не большая звезда. В принципе, сейчас должно стать попроще с привозом артистов из Америки, так как Госдеп будет меньше на них давить», - отметил Финкельштейн.
Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил НСН, что американские музыканты готовы сотрудничать с российскими исполнителями, зная об их патриотических взглядах, потому что большая часть творческих деятелей США находятся вне политики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Сербия не обращалась к России за помощью в связи с протестами
- В Калужской области захвативший заложников убил троих лесничих
- Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
- Российскую короткометражку покажут на киносмотрах в Лос-Анджелесе и Мадриде
- СМИ: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа
- В Турции 28 человек задержали по факту пожара в отеле Grand Kartal
- Песков призвал не верить словам Карлсона о подготовке покушения на Путина
- Над Мурманской областью сбили беспилотник
- Песков не прокомментировал просьбу новых властей Сирии о компенсациях от России
- Красносельский: Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru