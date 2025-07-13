Гладков: Пять человек пострадали при ударе дрона ВСУ в Шебекино

Пять человек получили пострадали в результате удара украинского FPV-дрона в белгородском Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом в Шебекино

По информации Гладкова, в результате атаки дрона пострадали женщина и четверо бойцов самообороны. Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Все отказались от госпитализации. В результате удар также поврежден автомобиль, добавил Гладков.

Накануне Гладков сообщил, что мужчина погиб в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьРоссия

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