Росмолодежь: Европейские политики борются с детским творчеством, запрещая «Сигма бой»

Политики Европы неоднократно выступали против российских детей, теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню «Сигма бой», сообщил в Telegram глава Росмолодежи Григорий Гуров.

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«О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет "Маши и Медведя" за пропаганду русских сказок?» - написал он.

Ранее в Европарламенте обсудили «опасность» песни российских школьниц-блогеров «Sigma Boy» («Сигма Бой»).В частности, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из видео
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