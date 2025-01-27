Росмолодежь: Европейские политики борются с детским творчеством, запрещая «Сигма бой»
Политики Европы неоднократно выступали против российских детей, теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню «Сигма бой», сообщил в Telegram глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет "Маши и Медведя" за пропаганду русских сказок?» - написал он.
Ранее в Европарламенте обсудили «опасность» песни российских школьниц-блогеров «Sigma Boy» («Сигма Бой»).В частности, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росмолодежь: Европейские политики борются с детским творчеством, запрещая «Сигма бой»
- Трамп: США вводят пошлины в 25% на все товары из Колумбии
- Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Санкт-Петербург
- Exit poll: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов
- Стоимость аренды жилья в Лос-Анджелесе резко выросла после лесных пожаров
- Шольц считает преждевременной дискуссию о миротворческой миссии на Украине
- Вице-президент США: Новый шеф Пентагона принесет большие перемены в закупки оружия
- Нетаньяху поблагодарил Трампа за отмену ограничений на поставки авиабомб
- Собянин: Московский зоопарк развивает международное сотрудничество
- СМИ: Поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru