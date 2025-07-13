МЧС: 9 человек утонули в Подмосковье за сутки

По данным МЧС, девять человек погибли, спасены четыре человека, включая одного ребенка.

Спасатели призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности: не заплывать за буйки, избегать приближения к судам, воздерживаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра и не участвовать в опасных играх на воде.

Накануне в МЧС сообщили, что пять человек спасли из затонувшего судна на Волге в Самарской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».