МЧС: 9 человек утонули в Подмосковье за сутки
9 человек утонули в Подмосковье за минувшие сутки. Об этом сообщает МЧС Московской области в своем Telegram-канале.
По данным МЧС, девять человек погибли, спасены четыре человека, включая одного ребенка.
Спасатели призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности: не заплывать за буйки, избегать приближения к судам, воздерживаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра и не участвовать в опасных играх на воде.
Накануне в МЧС сообщили, что пять человек спасли из затонувшего судна на Волге в Самарской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru