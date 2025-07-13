СМИ: Россиянам запретили публиковать флаг страны на ЧМ по водным видам спорта

В пресс-службе WA уточнили, что нейтральные спортсмены не имеют права ассоциировать свое участие в чемпионате с Россией или Федерацией водных видов спорта России на любом этапе — до, во время или после соревнований. В WA отметили, что запрет распространяется и на соцсети спортсменов.

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Сингапуре 11 июля и продлится до 3 августа.

Тем не менее, некоторых российских спортсменов, занимающихся другими видами спорта, уже допустили к международным турнирам. В июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские атлеты получили возможность выступать на международных турнирах по 31 виду спорта. Однако тогда он не назвал конкретные дисциплины, напоминает НСН.