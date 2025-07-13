Около 3 тысяч человек приняли участие в костюмированном сап-заплыве по Москве-реке

По Москве-реке на сапах проплыли участники в костюмах Нептуна, дельфина, мухомора, лягушки, принцесс, ангелов, пчел и тигров. В рамках мероприятия прошли конкурсы на лучший костюм и оформление досок, а также были определены победители в номинациях «Мистер Сап» и «Мисс Сап». Всем победителям вручили призы.

Гостей фестиваля также ждали диджей-сет, подвижные игры, детские развлечения, фотозоны, мастер-классы и концерт с участием групп PIZZA, MONA и певца Игоря Николаева.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что заплывы на сап-досках уже стали традиционным событием, собирающим множество участников.

Ранее Ликсутов заявил, что в Москве фиксируется снижение количества ДТП с участием велосипедистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».