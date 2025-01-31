Телеграм не боится отмены грантов США, «Сигма боя» и DeepSeek
В России оценивают украинских претендентов на возможных переговорах, Трамп урезает "вертолетные" гранты, китайская нефросеть обваливает акции западных гигантов, а песни российских школьниц взрывают мировые чарты и беспокоят европейских политиков.
Перспективы переговоров с Украиной
Во вторник Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что Россия готова к переговорам, но их результаты должен подтвердить легитимный представитель Украины, а Владимир Зеленский таковым не является, поскольку его президентские полномочия истекли. Российский лидер отметил, что если западные страны перестанут оказывать Украине поддержку, то на завершение конфликта потребуется не больше двух месяцев.
«Логика Маркова» указывает, что президент России не против участия Зеленского в переговорах:
«Путин только подчеркивает, что подписание официальных документов по миру не может быть со стороны Украины Зеленским в нынешнем его состоянии, потому что подпись Зеленского легко может быть отменена украинским судом, – потому что Зеленский не является легитимным главой государства после окончания срока его президентских полномочий, – а они по Конституции Украины не могут быть продлены не при каких обстоятельствах, даже при военном положении. Ну вот Конституция Украины так говорит. Глупо? Да, глупо, но такую вот глупую конституцию американцы в свое время написали для Украины. Поэтому пусть украинская сторона подписание мирного договора оформит строго юридически. А в переговорах Зеленский может принимать участие – Путин не против».
«АДЕКВАТ Z» полагает, что от Киева ничего не зависит:
«Подтвержденное вечером Верховным условие хутору "ничью подпись без стопроцентно безупречной легитимности не примем" больше всего напоминает шахматную вилку. И потому, что реакция на эту подачу, тем более под очередной дорожкой, будет вполне предсказуема, причем в равной мере в отношении как подписания, так и предшествующих ему переговоров. И потому, что если занюханный против всех ожиданий попробует шевельнуться в этом направлении, собственный же свинарник его за такое общеочевидное проявление слабости растерзает мигом: попытка даже начать исполнять наши, так сказать, процедурные требования будет воспринята не просто как всем зрадам зрада, но и как прелюдия к зраде еще большей. Любой из этих вариантов нас более чем устраивает. Поэтому главное практическое следствие из позиции, обозначенной нами повторно и твердо – судьба хутора будет решаться безо всякого участия хутора, в прямом контакте с его главным хозяином и ни с кем более, и благодарить за это, кроме самих себя, хохлам будет некого».
«Tomas Torkvemada Z» предлагает свое прочтение:
«Кстати, а никто не подумал о том, что речь Верховного Главнокомандующего еще и о том, что лупить хохлов можно бесконечно, пока они не найдут наиболее легитимного, по нашему мнению, гетьмана? Прямо сказано – самозанятый наркоман ничего подписать не может. Ищите нового! А пока – бусификация, денацификация и демилитаризация... С утра до ночи. До полного прояснения сознания оставшихся. Это будет уроком для тех, кто посмеет угрожать нашей Родине. Очень хорошим уроком. Доходчивым на поколения».
«Мейстер» считает, что перспективы мирного соглашения невелики:
«Оптимальным вариантом было бы проведение на Украине выборов и подписание любого возможного договора уже новым руководством, но для этого нужно, чтобы Зеленского кто-то убедил сдать пост. Учитывая вполне реальную перспективу уголовного преследования в том числе на Украине – это будет нерядовой задачей. Рычаги давления есть – и Путин их назвал, отметив, что в случае прекращения внешней поддержки Украина не просуществует и месяца. Однако готовы ли США и их союзники эту поддержку прекратить – вопрос отдельный, Европа не готова точно. Что можно сказать в итоге, учитывая вышеназванные обстоятельства? В первую очередь то, что вероятность достичь какого-то надежного соглашения о мире довольно невелика, и готовыми нужно быть по-прежнему к ведению войны до полного выполнения задач СВО: демилитаризации Украины и ее денацификации».
Годовщина снятия блокады Ленинграда
В понедельник, 27 февраля, в России отметили 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В этот день Владимир Путин в Санкт-Петербурге посетил торжественный концерт в честь памятной даты и вручил ветеранам юбилейные медали. Также 27 февраля исполнилось 80 лет освобождения концлагеря «Освенцим» советскими войсками.
Депутат Госдумы Елена Цунаева убеждена, что блокада Ленинграда была актом геноцида:
«С детства для меня, как и для многих советских детей, образ блокады был вырисован судьбой Тани Савичевой. Девочки, которая в дневнике описала смерть всех членов своей семьи. Истощенного ребенка эвакуировали в Шатки Нижегородской области. Ее состояние было уже несовместимо с жизнью, там Таня умерла и похоронена. Я побывала в этой деревне, сходила на могилу маленькой блокадницы. <…> В моей общественной деятельности блокада – это всегда работа поисковиков, которые на Невском пятачке, во всех районах Ленинградской области, в Новгородской области каждый год находят останки людей разного возраста, разных национальностей, восстанавливают их имена, хоронят. Все это слилось воедино: трагедия детей, мирного населения, подвиг защитников. Общая картина того, что произошло, и понимание, как оценивать это событие, случились в рамках проекта "Без срока давности", итогом которого стал суд, признавший блокаду – геноцидом советского народа. На Западе блокаду называют осадой, умаляя значимость события и преступлений нацистов. Нет, это была именно блокада, повлекшая такое количество жертв, это был геноцид».
«Мюсли вслух» пишут о попытках фальсифицировать историю:
«Президент Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам. Эта проблема принципиальна для нашей страны, подробнее мы писали о ней в прошлом году и, увы, оказались правы в своем пессимистическом прогнозе. Сегодня на торжественной церемонии в честь 80-летия освобождения Освенцима вновь нет российской и белорусской делегаций, зато со свечкой в руках шествует террорист Зеленский, чья армия увешена нацистскими символами сверху донизу. Западная пропаганда полна рассказов о том, что Освенцим освободили "союзники", или что Красная армия просто "открыла" ворота лагеря. В действительности в боях на его подступах погибло около 200 советских солдат и офицеров. Но историческую правду – о черном человеческом пепле на снегу у бараков концлагеря – помнит Россия, ее хранит Израиль, о ней знают все адекватные люди на земле, для которых антифашизм не пустой звук. Мы сохраним память о подвигах и жертвах наших предков, и не дадим миру забыть о ней».
«МуZей Победы» рассказывает о памятной акции:
«28 месяцев, 872 дня или 20 928 часов – это не просто числа, а время, которое Ленинград провел в тисках фашистской блокады. 27 января навсегда останется в нашей памяти как День полного освобождения города от одной из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны. У стен Музея Победы прошла памятная акция "Искра Надежды", где порядка 3 000 человек зажгли бенгальские огни в напоминание о подвиге ленинградцев и защитников города. <…> Подвиг ленинградцев и солдат, прорвавших блокаду, навсегда в нашем сердце!»
«Будный день» обещает, что Россия ничего не забудет:
«Героизм жителей города навсегда останется в нашей памяти, и эти воспоминания мы должны сохранить для будущих поколений. Знаете, есть такая поговорка в нашем народе, и многие почему-то произносят только первую ее часть. А полностью звучит она так – "Кто старое помянет – тому глаз вон. А кто забудет – тому оба". Кажется, что это тот самый случай. И мы, конечно, ничего не забудем!»
«Всевидящее око» указывает на абсурд, происходивший в Польше в связи с годовщиной освобождения узников «Освенцима»:
«80-летие освобождения Освенцима празднуется в лучших традициях нашей рубрики "хроники дурдома". На ней присутствуют поляки (принимающая сторона, составляли немалую часть охраны "лагеря смерти") немцы (без них и отмечать было бы нечего!), французы (3% которых сражались в рядах Сопротивления, а остальные в той или иной степени сотрудничали с нацистами), приглашены хорваты (которые во время Второй мировой войны были верной опорой Третьего рейха) – но нет русских. Совсем нет. А еще нет премьер-министра Израиля Нетаньяху, который поостерегся ехать в Польшу, хотя тамошний президент Дуда вроде бы гарантировал, что никто его там по ордеру МУС не арестует. Зато есть нелегитимный наркофюрер Зеленский, которого западная пропаганда постоянно предъявляет своей аудитории, как только кто-нибудь заикнется насчет нацизма на Украине. <…> Мы можем только согласиться с сербским вице-премьером Александром Вулиным, заявившим, что в этом году освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост».
Заморозка грантов США
20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех американских программ по оказанию помощи иностранным государствам, неправительственным и международным организациям сроком на 90 дней. За это время планируется оценить их эффективность и соответствие внешней политике США. 24 января госсекретарь Марко Рубио издал директиву, запрещающую Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) предоставлять иностранную помощь до пересмотра соответствующих программ.
Политолог Малек Дудаков отмечает, что заморозка траншей вызвала настоящую панику среди всех получателей грантов США:
«В первую очередь под ударом оказались Украина и Тайвань, которые получали больше 10 миллиардов долларов по линии USAID. Часть этих денег шла на гуманитарные проекты, другая же – на покупку вооружений в США для дальнейшего предоставления по линии Пентагона. Работающие на деньги USAID НКОшки по всему миру уже паникуют. Многим из них придется закрыться в течение одного-двух месяцев, если финансирование не возобновится. Они же пытаются взывать к прагматизму администрации Трампа и пугают их тем, что в случае закрытия проектов USAID усилят свое влияние в гуманитарной сфере Китай и России. Впрочем, команда Трампа воспринимает USAID и связанных с ними НКО как паразитов, присосавшихся к бюджету США. К тому же те оскандалились из-за работы внутри самой Америки. НКОшки вроде "Врачей без границ" активно помогали завозить мигрантов через южную границу США. Теперь их ждет трехмесячный аудит, который явно пройдут не все. Безбедная жизнь на гранты заканчивается – многих в итоге выставят на мороз. Так что криков с их стороны будет еще немало».
«Темник» указывает, что заморозка траншей активизировала среди оппозиции споры о грантах на общественно-политическую деятельность:
«И это нечто новенькое в политическом дискурсе (по нашим наблюдениям). Обычно с критикой "госдеповских грантососов" выступают представители патриотического лагеря. Однако схожие тезисы теперь слышны и от некоторых сегментов оппозиционного сообщества. Да, содержательно критика отличается, но общий посыл одинаков – кто берет западные гранты, тот пляшет под чужую дудку. Трудно сказать точно, какие именно факторы повлияли на такой взгляд в протестной среде. Предположим, что это вызвано как разочарованием Западом (с его антироссийской санкционной политикой), так и разочарованием уехавшей оппозицией (с ее постоянными скандалами и оторванностью от реальности)».
Юрист Илья Ремесло смеется над криком о помощи издания-иноагента «Гроза»:
«Вот на такие "полезные" издания выделялись деньги американских налогоплательщиков. Десять человек в штате занюханного телеграм-канала с аудиторией меньше 10 тысяч человек (из них 50% боты, уверен). Тридцать тысяч долларов хотят. Конечно, нет никаких 10 человек у этой "грозы", зато есть один мефедроновый грантоед. Как же прекрасно, что деньги американских налогоплательщиков тратились (и будут тратиться) на соевый распил...»
«Птичья ягода» наблюдает за украинцами:
«Выяснилось, что 90% укромедиа (честных, независимых, с великолепным пиаром, не то, что в Мордоре) сидело на американских подачках. А после заморозки Трампом грантов поднялся жуткий вой, и посыпались мольбы о донатах. То есть мало того, что "жуткая кремлевская пропаганда" оказалась опять во всем права, так еще и выяснилась истинная ценность всех этих неполживых СМИ, которые не в состоянии выйти на самоокупаемость, потому что их гениальный контент не интересен никому, кроме твиттерских наркоманов (но у этих деняк нет даже себе не еду)».
«Мышь в овощном» не удивлена:
«Сообщения о том, как "независимые" прозападные информационные ресурсы внезапно столкнулись с проблемами после сокращения финансирования из-за океана, не сказать, чтобы были какими-то сенсационными. Все, кому тема интересна, все понимали и так, но одно дело – знать, что Земля круглая, а другое – видеть это воочию из иллюминатора космического корабля. <…> Морская свинка, как известно, не морская и не свинка, ну а "независимые журналисты" на поверку оказались кушающими с чужих рук копипастерами, не переживающими ни насчет источников средств к своему существованию, ни относительно того, что за информацию они несут людям. Красиво, конечно, но, повторимся, вряд ли революционно в плане понимания того, как в определенных сферах делаются дела. Если в происходящем и есть что-то новое – так это то, куда теперь пойдут те финансовые потоки, от которых отключили все эти литературные веган-кафе. Потому что, предположим, сами задачи, которые перед собой ставили их кураторы, никуда не делись. И если от их решения отводят бездарных халтурщиков – то как бы к ним не подключили кого-то более серьезного и эффективного».
Успех китайской нейросети DeepSeek
На этой неделе стоимость западных высокотехнологичных компаний рухнула из-за успеха китайского стартапа DeepSeek – аналога ChatGPT американской компании OpenAI. Сообщалось, что DeepSeek превосходит решения технологических гигантов, а на создание модели компания потратила всего 6 млн долларов, что в сто раз меньше по сравнению с ChatGPT.
«Доктор Z прописал» рассказывает о популярности DeepSeek:
«Мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на основе новой модели к 25 января был скачан 1,6 млн раз и занимает первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании. Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. Глава Microsoft Corp. Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал R1 "супервпечатляющей" и сказал, что "нужно воспринимать новости из Китая очень-очень серьезно". Microsoft – ведущий инвестор OpenAI. <…> Если американцы рассчитывали при помощи санкций затормозить развитие ИИ-моделей в других странах, то не очень-то это работает».
«Харисов о политике» считает, что Пекин осознанно ударил по Вашингтону через новый продукт.
«1. Заявление Трампа об инвестировании миллиардов в ИИ на фоне продукта и бюджета китайцев выглядит как минимум странно. С другой стороны, у США есть такие мастера технологий как Илон Маск. Со счетов списывать не надо. 2. Китай как один из полюсов многополярного мира. Можно провести параллель с гонкой вооружений и космической программой. Теперь к ним можно добавить еще и фокус на собственные ИИ-продукты.
Какие риски видятся? 1. Качество ИИ. Реально ли это уникальный продукт, который составит конкуренцию американскому аналогу. В моменте быстро вырасти – первый этап, а вот удержаться – второй. 2. Сбор данных. Давно распространяется информация, что ИИ могу собирать данные. Опасность в китайском проекте – близость любого бизнеса к государству, а значит, по щелчку можно получить данные».
«Сергей Марков: машинное обучение, искусство и шитпостинг» настроен скептически:
«Вообще, конечно, история с реакцией рынков на новости о DeepSeek V3 и R1 это пример глупости, помноженной на дилетантизм и истеричную природу массового сознания в эпоху кликбейт-экономики. Коротко по тезисам: 1. Нет, DeepSeek не "умнее на голову" всех моделей. В разных бенчмарках результаты разные, но в среднем GPT-4o и Gemini-2 лучше. Можете посмотреть на ChatBot Arena, например. Даже в результатах, опубликованных в статье авторов DeepSeek можно заметить, что в ряде тестов модель уступает, например, GPT-4o от мая 2024 года, то есть модели, которая в ChatBot Arena сейчас на 16-м месте. 2. Нет, на обучение DeepSeek не ушло 6 млн долларов, "в 100 раз меньше, чем на GPT-4". В 6 млн долларов обошелся финальный запуск обучения опубликованной модели. Тут не учитывались никакие предыдущие эксперименты, ни предыдущие версии модели, ни время людей. Чистый вычислительный бюджет на финальный запуск обучения. Эта сумма +/- такая же, как у моделей того же класса».
«Борус» указывает, что американские гиганты пошли в атаку:
«Microsoft и OpenAI обвиняют DeepSeek в краже данных. Источники Bloomberg сообщают, что осенью прошлого года специалисты по безопасности Microsoft заметили, как люди, которые якобы могут быть связаны с китайской компанией, получили доступ к большому объему данных, полученных в ходе работы ChatGPT. OpenAI позволяет внедрять свои языковые модели в чужие приложения, однако за деньги. А DeepSeek, утверждают западные техногиганты, взяла данные, необходимые для обучения выстрелившей нейронки R1, бесплатно».
Политолог Дмитрий Дробницкий пишет, что вслед за DeepSeek рынок «порвала» китайская ИИ-модель от Alibaba:
«Китайская технологическая компания Alibaba выпустила новую версию своей модели искусственного интеллекта Qwen 2.5, которая, по ее утверждению, превосходит нашумевший ИИ-движок DeepSeek-V3. Необычное время выхода Qwen 2.5-Max – в первый день Нового года по лунному календарю, когда большинство китайцев не работают и находятся со своими семьями, указывает на то, что стремительный взлет китайского стартапа в области искусственного интеллекта DeepSeek за последние три недели оказал давление не только на зарубежных, но и на внутренних китайских конкурентов. <…> Пока доподлинно неизвестно, какие инвестиции (прямые, косвенные и скрытые) стоят за успехом DeepSeek и Qwen. Более того, нельзя независимо подтвердить, действительно ли китайские компании использовали более дешевые и медленные чипы, не подпадающие под экспортные ограничения США. То есть нельзя сказать с определенностью, что "дело тут в математике и эффективности, а не в совершенстве чипов", как поспешили заявить многие комментаторы. Более того, нельзя пока сказать, насколько успехи голосовых помощников отражают успехи в реальных сферах применения ИИ – управлении объектами инфраструктуры, сложными технологическими процессами и военном деле. Но, как справедливо (в этот раз) заметил Дональд Трамп, "это звоночек"».
Опасный «Сигма бой»
Депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль предложила запретить российский вирусный трек «Сигма бой», который попал в чарт американского журнала Billboard. Исполнительницы песни – 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская – поют о мальчике, который им нравится. Риль заявила, что трек пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».
«Полилог. Экспертиза» считает, что Риль – неправильная девочка:
«Оружие музыкального поражения. Оказывается, не каждая девчонка хочет танцевать, услышав "Сигма-бой". В частности, депутат Европарламента Нела Риль принципиально отказывается флексить под популярный трек и хочет запретить здравый смысл другим это делать. Она заподозрила, что песня внедряет "патриархальные и пророссийские взгляды на мир" в европейское общество. Если это и вправду "секретное оружие" Кремля для обработки умов европарламентариев, то зона поражения информпространства у него не хуже, чему у "Орешника"».
«HomoHabilis» радуется:
«Я люблю такое – ну как мы громим мягкой силой разжиревших бюргеров и вообще внедряем в них правильные ценности. Правда, прослушав эту песенку в стиле фонк, я не то что медведей в косоворотках и картузах (стандарт русского влияния), а вообще чего-то пророссийского не обнаружил, ну кроме звуков русской речи (уверен, что они способны перестроить в нужном направлении ДНК слушающего, ну как в рассказе Онджея Неффа "Белая трость калибра 7,62". <…> Вспомнился мне кусочек из какого-то документального американского фильма времен разгула маккартизма: "Так вы думаете, рок-н-ролл – это изощренная схема внедрения коммунистических идей в американскую молодежь?" – "Да, я полагаю, это совершенно правильное описание ситуации"».
Депутат Госдумы Виталий Милонов объясняет:
«Я пытался понять, какие в нем [треке] скрыты секретные символы, тайные символы, которые могут нарушить целостность европейской культуры. Наверное, тут надо проще смотреть на ситуацию: просто он из России, а все, что из России, априори плохо в сознании европейских парламентариев и европейских политиков».
«РосСкандал» дивится, какие нынче европейцы пошли пугливые:
«Тупик толерантности: Евросоюз пугает детская песня из России и участие потомков бойцов Красной Армии в памятных мероприятиях в Освенциме. Безобидная песенка "Сигма бой" в исполнении 11-летней Светы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской набрала такую популярность в мире, что испугала евротолерастов! Чернокожая депутатша Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль, как истинная борцуха за расовые и прочие права, предложила песню запретить! Ибо этот вирусный русский троп передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир! Во как! <…> Просто чуют свою уязвимость! Построенная на лжи вся эта мультикультурная параша в ЕС рушится на глазах…»
Нелу Риль поддержал депутат парламента Молдавии от прозападной Партии действия и солидарности Александр Трубка, который ранее призывал отказаться от салата оливье на новогоднем столе как от «советского пережитка».
«Жуков Online» издевается:
«Депутат PAS Трубка выступает за срочный запрет российской популярной песни "Сигма бой". Мол, передает патриархальные и российские взгляды. Раньше этот же имбецил раскритиковал своих друзей за то, что на их новогоднем столе был оливье. Трубка, ты обкурился? Умойся».
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