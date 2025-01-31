Телеграм не боится отмены грантов США, «Сигма боя» и DeepSeek

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Во вторник Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что Россия готова к переговорам, но их результаты должен подтвердить легитимный представитель Украины, а Владимир Зеленский таковым не является, поскольку его президентские полномочия истекли. Российский лидер отметил, что если западные страны перестанут оказывать Украине поддержку, то на завершение конфликта потребуется не больше двух месяцев.

«Логика Маркова» указывает, что президент России не против участия Зеленского в переговорах:

«Путин только подчеркивает, что подписание официальных документов по миру не может быть со стороны Украины Зеленским в нынешнем его состоянии, потому что подпись Зеленского легко может быть отменена украинским судом, – потому что Зеленский не является легитимным главой государства после окончания срока его президентских полномочий, – а они по Конституции Украины не могут быть продлены не при каких обстоятельствах, даже при военном положении. Ну вот Конституция Украины так говорит. Глупо? Да, глупо, но такую вот глупую конституцию американцы в свое время написали для Украины. Поэтому пусть украинская сторона подписание мирного договора оформит строго юридически. А в переговорах Зеленский может принимать участие – Путин не против».

«АДЕКВАТ Z» полагает, что от Киева ничего не зависит:

«Подтвержденное вечером Верховным условие хутору "ничью подпись без стопроцентно безупречной легитимности не примем" больше всего напоминает шахматную вилку. И потому, что реакция на эту подачу, тем более под очередной дорожкой, будет вполне предсказуема, причем в равной мере в отношении как подписания, так и предшествующих ему переговоров. И потому, что если занюханный против всех ожиданий попробует шевельнуться в этом направлении, собственный же свинарник его за такое общеочевидное проявление слабости растерзает мигом: попытка даже начать исполнять наши, так сказать, процедурные требования будет воспринята не просто как всем зрадам зрада, но и как прелюдия к зраде еще большей. Любой из этих вариантов нас более чем устраивает. Поэтому главное практическое следствие из позиции, обозначенной нами повторно и твердо – судьба хутора будет решаться безо всякого участия хутора, в прямом контакте с его главным хозяином и ни с кем более, и благодарить за это, кроме самих себя, хохлам будет некого».

«Tomas Torkvemada Z» предлагает свое прочтение:

«Кстати, а никто не подумал о том, что речь Верховного Главнокомандующего еще и о том, что лупить хохлов можно бесконечно, пока они не найдут наиболее легитимного, по нашему мнению, гетьмана? Прямо сказано – самозанятый наркоман ничего подписать не может. Ищите нового! А пока – бусификация, денацификация и демилитаризация... С утра до ночи. До полного прояснения сознания оставшихся. Это будет уроком для тех, кто посмеет угрожать нашей Родине. Очень хорошим уроком. Доходчивым на поколения».

«Мейстер» считает, что перспективы мирного соглашения невелики:

«Оптимальным вариантом было бы проведение на Украине выборов и подписание любого возможного договора уже новым руководством, но для этого нужно, чтобы Зеленского кто-то убедил сдать пост. Учитывая вполне реальную перспективу уголовного преследования в том числе на Украине – это будет нерядовой задачей. Рычаги давления есть – и Путин их назвал, отметив, что в случае прекращения внешней поддержки Украина не просуществует и месяца. Однако готовы ли США и их союзники эту поддержку прекратить – вопрос отдельный, Европа не готова точно. Что можно сказать в итоге, учитывая вышеназванные обстоятельства? В первую очередь то, что вероятность достичь какого-то надежного соглашения о мире довольно невелика, и готовыми нужно быть по-прежнему к ведению войны до полного выполнения задач СВО: демилитаризации Украины и ее денацификации».



