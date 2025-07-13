Месси сделал дубль в пяти матчах MLS подряд

Матч между «Нэшвиллом» и «Интер Майами» прошел в ночь на 13 июля в рамках регулярного сезона MLS. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль, установив новый рекорд лиги: он стал первым игроком, забившим не менее двух голов в пяти матчах подряд. Ранее Месси был единственным, кому покорилась серия из четырех подобных игр.

Кроме того, за шесть матчей Месси забил 11 голов — такой результат за аналогичный период ранее достигался лишь однажды в истории MLS. В 2018 году венесуэлец Хосеф Мартинес, выступавший за «Атланту Юнайтед», также забил 11 мячей за шесть игр.

Неудивительно, что Месси делит лидерство в гонке бомбардиров лиги. На его счету 16 голов, столько же имеет форвард «Нэшвилла» Сэм Серридж. Однако англичанин провел 22 матча и пять голов забил с пенальти, тогда как на счету Месси 16 игр и все голы забиты исключительно с игры.

В турнирной таблице Восточной конференции после 19 матчей «Интер Майами» занимает пятое место, набрав 38 очков.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года, его контракт истекает в декабре 2025-го. Ранее сообщалось, что Месси недоволен своим пребыванием в команде и может вернуться в Аргентину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».