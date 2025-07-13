СМИ: Воздушный гимнаст из Эфиопии разбился в Большом Московском цирке
Воздушный гимнаст из Эфиопии разбился в Большом Московском цирке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, молодой артист из Эфиопии Абель Дагим упал с высоты 7 метров на арену во время репетиции. В результате он получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел на репетиции перед первым выступлением — группа прогоняла номер на основном манеже. Молодой человек выполнял трюк на качелях Russian Swing, приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж.
Труппа из Эфиопии прибыла в Москву на гастроли три дня назад для участия в фестивале «ИДОЛ-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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