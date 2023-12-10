Главное приключение зимы: Юбилейный концерт НАШЕго Радио потряс ЦСКА Арену

А концертную программу начал русско-цыганский уличный алкохардкор оркестр, группа The Hatters. Юра Музыченко и компания давали жару целый час, особенно хорошо была принята публикой песня «Слово пацана». К сериалу отношения она не имеет, но песня однозначно попала в тренды последних недель.

После выступления The Hatters с благодарностью вспомнили в беседе с корреспондентом НСН, что НАШЕ Радио - это первая радиостация, на которой поставили песни группы.

Пока сцену готовили к следующему сету, у зрителей было время вспомнить тех артистов, без которых НАШЕ Радио немыслимо, но которых уже нет с нами. На огромных медиаэкранах арены показали Михаила Горшенева, Виктора Цоя, Илью Кормильцева, Егора Летова и многих других. Публика отдала дань уважения каждому из них громкими аплодисментами.