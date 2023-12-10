Главное приключение зимы: Юбилейный концерт НАШЕго Радио потряс ЦСКА Арену
Концерт в честь 25-летия НАШЕго Радио на ЦСКА Арене длился шесть часов, но даже после этого зрители не хотели прощаться и требовали продолжения.
В Москве в субботу 9 декабря на ЦСКА Арене не просто прошел, а прогремел концерт в честь 25-летия НАШЕго Радио. Шесть часов музыки, ностальгии и сюрпризов пролетели практически мгновенно.
Вечер открыли любимые ведущие НАШЕго Радио - Игорь Паньков, Александр Бон, Яна Лукьянова, Игорь Седов, Андрей Ломанов. Заболевшего Дмитрия Ленского ярко заменил на сцене ведущий «ФАНОтеки» Андрей Куренков.
А концертную программу начал русско-цыганский уличный алкохардкор оркестр, группа The Hatters. Юра Музыченко и компания давали жару целый час, особенно хорошо была принята публикой песня «Слово пацана». К сериалу отношения она не имеет, но песня однозначно попала в тренды последних недель.
После выступления The Hatters с благодарностью вспомнили в беседе с корреспондентом НСН, что НАШЕ Радио - это первая радиостация, на которой поставили песни группы.
Пока сцену готовили к следующему сету, у зрителей было время вспомнить тех артистов, без которых НАШЕ Радио немыслимо, но которых уже нет с нами. На огромных медиаэкранах арены показали Михаила Горшенева, Виктора Цоя, Илью Кормильцева, Егора Летова и многих других. Публика отдала дань уважения каждому из них громкими аплодисментами.
Под не менее громкие овации ведущие утреннего шоу «Подъемники» объявили следующего артиста - легендарную группу «Чиж & Co», которая попимо самых ротируемых на НАШЕм Радио песен сыграла «Мечты сбываются» Юрия Антонова, чем обрадовала меломанов в зале.
После выступления лидер группы Сергей «Чиж» Чиграков в присущей ему ироничной манере рассказал, что сам без конца слушает НАШЕ.
«Я встаю утром, проснулся и даже еще порой зубы не почищу, а «НАШЕ Радио» уже включаю. У меня есть маленький приемник транзисторный, еще с советских времен остался, я с на нем и слушаю «НАШЕ Радио». Все домашние ругаются, мол, что-то не сделано и так далее, но я только «НАШЕ Радио» и слушаю. Сегодня мне подпевали, удалось ощутить этот драйв. Я получил большое удовольствие!» - с улыбкой сказал он корреспонденту НСН.
После «Чижа» на сцену поднялась группа LUMEN и подарила такое огненное выступление, что аж мурашки по коже побежали! В начале своего сета лидер группы Тэм Булатов сказал слова благодарности НАШЕму Радио.
«Сначала нас знали только в Уфе. Но когда мы попали на НАШЕ Радио, это очень сильно сократило путь в другие города. Я не знаю, сколько бы мы добивались этого, если бы у нас такого трамплина не было. Поэтому мы с огромным удовольствием говорим слова благодарности нашей любимой радиостанции, а также благодарим каждого, кто когда-то трудился на НАШем и продолжает трудиться сейчас. В любом творчестве, а радиостанция - это творчество, все не имеет смысла, если ты вещаешь в пустоту. Если бы вы не хотели слушать эти песни, то все было бы напрасно. Спасибо вам огромное!» - душевно поблагодарил он.
После выступления рокеров зрителей ждал еще один сюрприз. На громадных медиаэкранах показали видеопоздравление лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который также очень атмосферно спел песню «Это всё». Во время исполнения весь зал включил на смартфонах фонарики и раскачивался в такт песне.
Но это было еще далеко не всё! На сцене вскоре начался настоящий «Пикник» под руководством Эдмунда Шклярского. Были также и шаманы, у которых, разумеется, три руки и крыло из-за плеча.
Фиолетово-черная атмосфера далее сменилась оранжевым настроением, ведь на сцену уже рвался улыбчивый Владимир Шахрин и группа «ЧАЙФ». Спев самые популярные среди слушателей НАШЕго Радио хиты, группа закончила выступление почти новогодним фейерверком.
Пока шел концерт, корреспондент НСН также успел поймать лидера группы «Джоконда» Елену Минину, солистку «La Scala» Аню Грин, а также финалиста конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» NAFA и разузнать, как прошло их первое знакомство с НАШим Радио и как оно повлияло на их жизнь. Не пропустите эксклюзивные комментарии по ссылкам!
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