«Дорога в жизнь!»: Группа «Джоконда» поздравила «НАШЕ Радио» с юбилеем

«Хочу сказать, что «НАШЕ Радио» - это дорога в жизнь для многих музыкантов, для меня это так. Оно сыграло очень большую роль в нашей карьере, потому что в прошлом году «НАШЕ Радио» заметило нас, они взяли нас в эфир, сразу же в «Чартову дюжину». Благодаря этому очень активизировались наши поклонники, жизнь началась. Хочется верить, что это только начало. Молодое поколение любит «НАШЕ Радио», не ускользает это от них, они любят и всегда приходят на концерты», - рассказала она.

Солистка также раскрыла мечты группы, связанные с уже любимым «НАШЕм Радио».

«Мы очень ждем «Нашествие», потому что уже в этом году мы должны были выступить там, мы мечтаем об этом! Скрестили пальчики, чтобы это состоялось скорее», - добавила она, говоря о планах группы.

Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков заявил «Радиоточке НСН», что юбилейный концерт в честь 25-летия радиостанции на ЦСКА Арене 9 декабря продлится целых шесть часов, а зрителей помимо музыки будут ждать трогательные сюрпризы.

По его словам, главная фишка концерта-праздника – это полноценные выступления групп, а не короткие сеты по 3-4 песни, как бывает на «сборных солянках».

