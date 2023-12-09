«Дорога в жизнь!»: Группа «Джоконда» поздравила «НАШЕ Радио» с юбилеем
Большой концерт в честь 25-летия «НАШЕго Радио» проходит 9 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Звездные участники и гости вспоминают лучшие моменты этих лет.
Елена Минина из группы «Джоконда» в беседе с НСН призналась, что «НАШЕ Радио» сегодня раскрывает новые таланты и дает дорогу музыкантам.
Большой концерт в честь 25-летия «НАШЕго Радио» проходит 9 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». В нем примут участие группы «Чайф», «Чиж&Co», «Пикник», Lumen и The Hatters.
«Хочу сказать, что «НАШЕ Радио» - это дорога в жизнь для многих музыкантов, для меня это так. Оно сыграло очень большую роль в нашей карьере, потому что в прошлом году «НАШЕ Радио» заметило нас, они взяли нас в эфир, сразу же в «Чартову дюжину». Благодаря этому очень активизировались наши поклонники, жизнь началась. Хочется верить, что это только начало. Молодое поколение любит «НАШЕ Радио», не ускользает это от них, они любят и всегда приходят на концерты», - рассказала она.
Солистка также раскрыла мечты группы, связанные с уже любимым «НАШЕм Радио».
«Мы очень ждем «Нашествие», потому что уже в этом году мы должны были выступить там, мы мечтаем об этом! Скрестили пальчики, чтобы это состоялось скорее», - добавила она, говоря о планах группы.
Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков заявил «Радиоточке НСН», что юбилейный концерт в честь 25-летия радиостанции на ЦСКА Арене 9 декабря продлится целых шесть часов, а зрителей помимо музыки будут ждать трогательные сюрпризы.
По его словам, главная фишка концерта-праздника – это полноценные выступления групп, а не короткие сеты по 3-4 песни, как бывает на «сборных солянках».
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