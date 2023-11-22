«От Сида до Эммауса»: Лидер группы Lumen о юбилее «НАШЕго Радио»

Тэм Булатов в эфире НСН рассказал, что группа Lumen является ровесницей «Нашего Радио», вспомнил виртуальное «Нашествие» и поделал фанатам рока больше «нашей» музыки.

Лидер группы Lumen Тэм Булатов в интервью НСН поздравил «НАШЕ Радио» с 25-летием и рассказал, чем музыканты удивят фанатов на юбилейном концерте.

Большой концерт в честь 25-летия «НАШЕго Радио» пройдет 9 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». В нем примут участие группы «Чайф», «Чиж&Co», «Пикник», Lumen и The Hatters.

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«От имени всей группы Lumen желаю "НАШЕму Радио" долгих лет, ведущим – легких эфиров, звукорежиссерам – лампового звука, монтажерам – отличного результата с первых дублей, редакторам программ и всем вышеперечисленным - много новой хорошей музыки, которую слушатели с любовью назовут "НАША". Группа Lumen также была образована в 1998 году, поэтому в этом году мы также встретили 25-летний юбилей. По ходу этого года мы выступаем с концертами, на которых звучат песни разных лет. Весной была электрическая программа, в конце года отправимся в путешествие с акустическими выступлениями, а 9 декабря выступим с электрической программой, в которой будет много песен, знакомых слушателям "НАШЕго Радио". Надеюсь, для них это будет приятный сюрприз», - сказал Тэм.

Он также вспомнил яркие истории, связанные с «НАШим Радио».

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«Интересных историй было много. Особенно запомнилось первое выступление на фестивале "Чартова дюжина", после которого у нас появилось очень много слушателей, несмотря на то, что мы сыграли всего одну песню "Сид и Нэнси". Первое выступление на "Нашествии", - это был год, когда фестиваль проходил в радиоформате. Было виртуальное "Нашествие", но все равно очень запомнилось. Ну и, конечно, первое выступление на большой сцене фестиваля, в поселке Эммаус в Тверской области в 2004 году оставило неизгладимое впечатление, потому что мы с удивлением обнаружили, что очень большому количеству людей знакомы наши песни», - заключил собеседник НСН.

Ранее лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал НСН интересные истории, связанные с Днем рождения его группы и «НАШим Радио», а также объяснил, что такое «Чайфана».

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ФОТО: пресс-служба группы Lumen
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