«Чувствуется душа!»: Финалист «Молодых ветров» NAFA о юбилее «НАШЕго Радио»

«Первый раз мы услышали «НАШЕ Радио», когда маленькие были, собрали группу свою, только начинали играть. Друг предложил собраться вместе смотреть «Нашествие», как большие группы играют. Радио дома у нас не было, телевизора тоже, мы к другу домой пришли прямую трансляцию смотреть, 12-13 лет нам было. Я тогда офигел, точно помню, что «Король и Шут» играли, я тогда сразу влюбился, загорелся, мы стали фанатами, превратились в рокеров. Вот так все началось. А уже потом «Молодые ветра», это было отлично. Сегодня The Hatters уже выступили, «Чиж» вышел на сцену, вообще супер. Когда «Чиж» о любви пел, прямо душа чувствуется, объединение людей, я просто слушал и восхищался», - поделился он впечатлениями.

Гости праздничного концерта «НАШЕго Радио» из группы LASCALA ранее рассказали «Радиоточке НСН», как радиостанция помогла им завоевать любовь строгой публики.

Так, вокалистка группы LASCALA Аня Грин призналась, что первые песни группы прозвучали именно на «НАШЕм».

А Елена Минина из группы «Джоконда» в беседе с НСН призналась, что «НАШЕ Радио» сегодня раскрывает новые таланты и дает дорогу музыкантам.

