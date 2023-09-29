Fender и «Чайфана»: Шахрин вспомнил гитару Нашего Радио в день рождения «Чайфа»
Владимир Шахрин рассказал в эфире НСН, как в его коллекции гитар появился белый Fender Telecaster от «Нашего Радио», вспомнил первую «Чайфану» и назвал главный подарок на 38-летие группы.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН рассказал интересные истории, связанные с Днем рождения его группы и «НАШим радио».
День рождения «Чайфа» отмечается 29 сентября. Кроме того, эта группа выступит 9 декабря на праздничном концерте, приуроченном к 25-летию «НАШЕго Радио».
«Сегодня мы отмечаем 38-летие "Чайфа", а первое празднование мы придумали на пятилетие группы. Тогда только появился первый фан-клуб группы "Чайф", для первых членов этого фан-клуба мы устроили историю, которая называлась "Чайфана". Это было чаепитие в небольшом кафе в Екатеринбурге рядом с нашей репетиционной базой. Наши жены сделали для них семейные сладкие блюда: ватрушечки, тортики, пирожные, наши дети, которые тогда были маленькими, работали официантами, они с удовольствием приносили эти плюшечки, чай, была замечательная атмосфера, мы общались, фотографировались. Та "Чайфана" сильно мне запомнилась. А на десятилетие "Чайфа" мы отправились в наш первый большой тур, там было больше 20 городов, у нас был в первый раз свой большой автобус, две фуры с аппаратурой и светом. Это была настоящая туровая история», - сказал Шахрин.
Он объяснил, почему День рождения «Чайфа» отмечается именно 29 сентября, и назвал лучший подарок этого года.
«День рождения – это дата первого концерта, когда мы вышли на публику именно с названием "Чайф". До этого был школьный ансамбль, потом студенческий, к тому времени мы с Бегуновым играли вместе уже почти десять лет, но 29 сентября 1985 года публике был представлен именно "Чайф" и мы решили: пусть это будет День рождения. В этом году мы будем идеально отмечать День рождения группы. Мы уже дали концерт для нашей любимой, дорогой публики в Екатеринбурге. Лучший подарок для нас – это то, что уже за полторы недели до концерта ни одного билета, даже самого дорогого, в кассе не было. Это очень приятно, это самый лучший подарок от публики», - признался музыкант.
Шахрин также поздравил «НАШЕ Радио» с 25-летием и рассказал самую яркую историю, связанную с этой радиостанцией.
«Самая яркая история, связывающая меня с "Нашим Радио", случилась лет десять назад. Был период, когда у нас в Екатеринбурге перестало вещать "Наше Радио", это было абсолютно неправильно. Меня пригласили принять участие в конкурсе на эту частоту с участием нескольких радиостанций. На презентации я взял слово и, что называется, Остапа понесло. Четыре минуты я, никому не дав сказать ни слова, не закрывая рта, говорил о том, насколько это будет чудовищной ошибкой, если в Екатеринбурге не будет "Нашего Радио". Я говорил об исторических корнях, как свердловские группы связаны с "Нашим Радио", насколько это важно для какой-то идеологической политики государства, это был просто фонтан. Четыре минуты истекло, мы вышли и вдруг, когда начали объявлять, кто выиграл, сказали: "Побеждает «Наше Радио»". Это было абсолютное чудо, что это сработало, но потом было еще очень красивое продолжение этой истории. Руководство "Нашего Радио" за этот спич и фонтан эмоций подарило мне белый, роскошный Fender Telecaster 1972 года, который занимает почетное место в моей коллекции. Это гитара "Нашего Радио!"» - заключил собеседник НСН.
«НАШЕ Радио» в честь своего 25-летия проведет 9 декабря большой юбилейный концерт на «ЦСКА Арене». В качестве приглашенных артистов заявлены «Чайф», «Чиж&Co», «Пикник», Lumen и The Hatters. Билеты на праздник уже появились в продаже на сайте Nashe.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод средств за рубеж
- Гагин заявил об уничтожении 40 единиц техники ВСУ под Артемовском
- Робот-антиснайпер «Сосна-Н» успешно применили в зоне спецоперации
- Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»
- Заключенный предстанет перед судом за нацистскую татуировку на Кузбассе
- Рогов: На Ореховском направлении за день сдаются в плен 2-5 солдат ВСУ
- Генштаб заверил, что призывников не будут направлять в новые регионы
- В Генштабе заявили, что новая мобилизация в России не планируется
- Hürriyet: Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Анкаре
- Продажи Lada X-Cross 5 начнутся на рубеже 2023-2024 годов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru