Fender и «Чайфана»: Шахрин вспомнил гитару Нашего Радио в день рождения «Чайфа»

«Сегодня мы отмечаем 38-летие "Чайфа", а первое празднование мы придумали на пятилетие группы. Тогда только появился первый фан-клуб группы "Чайф", для первых членов этого фан-клуба мы устроили историю, которая называлась "Чайфана". Это было чаепитие в небольшом кафе в Екатеринбурге рядом с нашей репетиционной базой. Наши жены сделали для них семейные сладкие блюда: ватрушечки, тортики, пирожные, наши дети, которые тогда были маленькими, работали официантами, они с удовольствием приносили эти плюшечки, чай, была замечательная атмосфера, мы общались, фотографировались. Та "Чайфана" сильно мне запомнилась. А на десятилетие "Чайфа" мы отправились в наш первый большой тур, там было больше 20 городов, у нас был в первый раз свой большой автобус, две фуры с аппаратурой и светом. Это была настоящая туровая история», - сказал Шахрин.

Он объяснил, почему День рождения «Чайфа» отмечается именно 29 сентября, и назвал лучший подарок этого года.

«День рождения – это дата первого концерта, когда мы вышли на публику именно с названием "Чайф". До этого был школьный ансамбль, потом студенческий, к тому времени мы с Бегуновым играли вместе уже почти десять лет, но 29 сентября 1985 года публике был представлен именно "Чайф" и мы решили: пусть это будет День рождения. В этом году мы будем идеально отмечать День рождения группы. Мы уже дали концерт для нашей любимой, дорогой публики в Екатеринбурге. Лучший подарок для нас – это то, что уже за полторы недели до концерта ни одного билета, даже самого дорогого, в кассе не было. Это очень приятно, это самый лучший подарок от публики», - признался музыкант.

Шахрин также поздравил «НАШЕ Радио» с 25-летием и рассказал самую яркую историю, связанную с этой радиостанцией.