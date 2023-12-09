«Поют громче всех!»: Группа LASCALA поблагодарила «НАШЕ Радио» за любовь слушателей

«Да, «НАШЕ Радио» по факту запустило проект LASCALA в 2013 году. Песня «В океане людей» впервые прозвучала как раз здесь, спасибо большое. Потом с 2015 года все понеслось и поехало. Благодаря «НАШЕму Радио» у нас всегда есть VIP-аудитория, которая есть на всех наших концертах, приходит именно за счёт радиостанции, которая вещает не только в Москве, но и в регионах. Количество наших слушателей увеличилось кратно, когда мы попали в эфир! Нас начали приглашать, мы перестали доказывать, что мы не верблюды. Мы попали в «Чартову дюжину», выступали на «Нашествии», люди поняли, что мы большие артисты. Мы очень благодарны! Мы выступали на фестивале в 9 утра, а поле было полное, люди пришли с термосами, с подушками. Новым музыкантам, конечно, еще придется побороться за свое место. Первые лет пять нам пришлось доказывать, что мы классные, строгая публика. Чтобы до такого выступления, как сегодня на юбилейном концерте, дорасти, думаю, нам еще годика три нужно», - рассказала она.

Исполнительница отметила, что звучание на радио помогает группе собирать концерты и петь там свои песни хором вместе с поклонниками.

«Конечно, на стриминговых платформах ты можешь оценить свой вклад с точки зрения финансов. Но с точки зрения радио, когда твои песни звучат на волнах радиостанции, ты видишь, как у тебя покупаются билеты. Ты видишь, как эти песни громче всего поют на концертах», - добавила она.

Гитарист группы Петр Ездаков оценил масштаб сегодняшнего концерта, ответив, что радио никогда не покинет сердца людей.

«Сначала было немного страшно, что пришли стриминговые сервисы, но сегодняшний стадион показывает обратное. Радио заняло место в сердцах, так там оно и осталось. Оно до сих пор актуально», - подытожил он.

Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков заявил «Радиоточке НСН», что юбилейный концерт в честь 25-летия радиостанции на ЦСКА Арене 9 декабря продлится целых шесть часов, а зрителей помимо музыки будут ждать трогательные сюрпризы.

По его словам, главная фишка концерта-праздника – это полноценные выступления групп, а не короткие сеты по 3-4 песни, как бывает на «сборных солянках».



