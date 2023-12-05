Лидер «Чиж & Co» назвал винил единственным качественным носителем музыки
Лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков в интервью «Ивановской газете» заявил, что считает виниловые пластинки единственным качественным носителем музыки, а не просто модным трендом.
Рокер признался, что не следит за модой, а винил ценит уже давно.
«Все эти mp3, ноли и единички вообще невозможно слушать, плёнки кассет давным-давно осыпались, а винил жив и живет. То, что он востребован слушателем, лишь подтверждает этот факт», - заключил рокер.
Напомним, что 9 декабря группа «Чиж & Co» выступит на ЦСКА Арене на концерте в честь 25-летия «НАШЕго Радио».
Ранее ресурс «Чек Индекс» опубликовал данные, согласно которым спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с 2021 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru