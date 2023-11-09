«От хулиганства до дружбы!»: The Hatters о юбилее и сюрпризах «Нашего Радио»
Приходя к друзьям на «Наше Радио», мы вместо серьезных тем смеемся и хохочем как дурачки, ну а в 2017-м The Hatters «дали рок», сказал в эфире НСН Юрий Музыченко.
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко в интервью НСН назвал крутым юбилей «НАШЕго Радио» и вспомнил яркие истории, связанные с радиостанцией.
9 декабря в Москве на «ЦСКА Арене» состоится большой концерт, приуроченный к 25-летию «НАШЕго Радио». В нем приму участие группы «Чайф», «Чиж&Co», «Пикник», Lumen и The Hatters.
«По поводу 25-летия "Нашего Радио", во-первых, нам очень льстит, что нас туда пригласили, а во-вторых, нам это очень-очень льстит. Конечно, с удовольствием придем и поздравим, не побоюсь этого слова, наших друзей, "Наше Радио" с четвертью века. Обалдеть! Четверть века – это так круто звучит. На "Нашем радио" мы нашли хороших друзей. Забавно, что каждый раз, когда мы приходим на утреннее шоу к Бону и Панькову и думаем, что мы редко приходим и нужно бы рассказать про концерты, клипы, какие-то важные вещи, в итоге получается, что мы так сдружились, что и двух слов связать не можем, а хохочем, как дурачки, и получаем от этого искреннее, колоссальное удовольствие. Возможно, это сюрприз, что мы нашли классных друзей там, где должны были найти партнеров и коллег», - сказал Музыченко.
Фронтмен The Hatters также вспомнил «рок-н-ролльную историю», произошедшую в день его 30-летия на фестивале «НАШЕСТВИЕ».
«Если брать яркие истории, конечно, вспоминаю 2017-й год, выступление, когда мы хулиганили по полной. Комментаторы в соцсетях порой упрекают нас, что мы не рок. Вот, в 2017 году мы показали самый настоящий рок-н-ролл! Мы, Юрий Юрьевич, хулиганили. Мне тогда исполнилось 30 лет, ровно в тот день мы рок-н-роллили по-настоящему, что в последствии отразилось и на профессиональном мастерстве», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» интересные истории, связанные с днем рождения его группы и «НАШим радио» и пригласил всех на концерт 9 декабря. Билеты на праздник уже появились в продаже на сайте Nashe.ru.
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