ФСБ и австралийские граждане: Запретят ли «Би-2» въезд в Россию
Кузнецов пожаловался на музыкантов директору ФСБ, Драпека обещала, что им ничего не будет, а Захарова напомнила о словах Путина.
В России продолжаются проблемы у групп, прямо или косвенно выступающих против спецоперации на Украине. Сегодня депутат Госдумы, эсер Дмитрий Кузнецов предложил запретить въезд в Россию музыкантам группы «Би-2», выступления которой отменяются с конца апреля из-за отказа петь под баннером с патриотической буквой «Z».
При этом Шуру и Лёву внезапно позвали выступить вместо группы «Ленинград» на июльском матче за футбольный Суперкубок, что до сих пор не укладывается в головах отдельных политиков.
АВСТРАЛИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ
После выступления «Би-2» 9 июля на матче «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов потребовал найти виновных.
«Депутаты хотели уточнить, чья это была идея? Кто это придумал – губернатор или наш замечательный "Газпром". Кто тут "рулит"? Я даже не буду говорить, что это была полная безалаберность. Это просто вредительство и наплевательское отношение по отношению к тем, кто сегодня кровь проливает», – подчеркнул Сергей Михайлович.
28 июля его однопартиец Дмитрий Кузнецов выступил с более радикальным предложением.
Он попросил главу ФСБ Александра Бортникова запретить въезд в РФ «австралийским гражданам» Александру Уману (Шура Би-2) и Егору Бортнику (Лёва Би-2)
«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича» — отмечалось в обращении депутата.
Он также обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия группы «Би-2» по уголовной статье о фейках о вооруженных силах РФ.
При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что никаких санкций к группе «Би-2» применить нельзя.
«Думаю, что нам нужно знать тех людей, кто пригласил "Би-2" и разрешил выступать, но не для того, чтобы принимать какие-то административные меры, а для того, чтобы просто их знать. Никаких санкций к группе применить нельзя. Их пригласили, они не делали на стадионе никаких заявлений. Поэтому никаких санкций к ним не будет», - пообещала Драпеко.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что в ситуации с группой «Би-2» «ни идеологии, ни политики нет и близко»
По ее словам, в «верноподданническом угаре» началась травля «всеми всех».
При этом Захарова напомнила о словах Владимира Путина, указавшего на превращение «культуры отмены» в «отмену культуры». В этой связи она выразила надежду, что мы не будем повторять ошибки стран Запада.
СО СВИСТОМ, БЕЗ ПОЛИТИКИ
Проблемы у группы «Би-2» начались несколько месяцев назад.
28 апреля музыканты отказались выступать в Омске на сцене с баннером «Za президента», после чего их концерты стали отменяться.
18 мая группа объявила о переносе весенних концертов на осень.
«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов. Все наши перенесённые концерты обязательно состоятся», - подчеркнули тогда музыканты.
При этом члены группы «Би-2» не высказывались о спецоперации на Украине, объяснив после отмены омского концерта, что «наша концепция — без политики».
Тем не менее, в июне без объяснения причин было отменено выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вместо Левы с Шурой там выступил Гарик Сукачев, на фоне спецоперации на Украине сделавший татуировку «Родина или смерть».
На июльском матче за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» должна была выступить группа «Ленинград», однако в итоге на «Газпром-Арену» Сергея Шнурова не пустили.
Сам Шнур сказал тогда «Радиоточке НСН», что усматривает в этом «лапу Беглова», назвав произошедшее «глупой и мелкой» местью губернатора Санкт-Петербурга.
«Ленинград», который должен был поддерживать «Зенит» неожиданно заменили на «Би-2». При этом питерские болельщики освистали выступление группы, солист которой вышел на сцену в шарфе «Спартака».
При этом болельщики в отличие от политиков связывают такую реакцию сектора «Зенита» с футбольными предпочтениями, а не политикой.
Помимо «Би-2» сложности в последнее время возникают и у других известных групп и исполнителей. В середине июля на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука завели административное дело по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. А 27 июля группа «Little Big» объявила об отмене своего концертного тура по России.
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