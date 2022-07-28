ФСБ и австралийские граждане: Запретят ли «Би-2» въезд в Россию

АВСТРАЛИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ

После выступления «Би-2» 9 июля на матче «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов потребовал найти виновных.

«Депутаты хотели уточнить, чья это была идея? Кто это придумал – губернатор или наш замечательный "Газпром". Кто тут "рулит"? Я даже не буду говорить, что это была полная безалаберность. Это просто вредительство и наплевательское отношение по отношению к тем, кто сегодня кровь проливает», – подчеркнул Сергей Михайлович.

28 июля его однопартиец Дмитрий Кузнецов выступил с более радикальным предложением.

Он попросил главу ФСБ Александра Бортникова запретить въезд в РФ «австралийским гражданам» Александру Уману (Шура Би-2) и Егору Бортнику (Лёва Би-2)

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича» — отмечалось в обращении депутата.

Он также обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия группы «Би-2» по уголовной статье о фейках о вооруженных силах РФ.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что никаких санкций к группе «Би-2» применить нельзя.

«Думаю, что нам нужно знать тех людей, кто пригласил "Би-2" и разрешил выступать, но не для того, чтобы принимать какие-то административные меры, а для того, чтобы просто их знать. Никаких санкций к группе применить нельзя. Их пригласили, они не делали на стадионе никаких заявлений. Поэтому никаких санкций к ним не будет», - пообещала Драпеко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что в ситуации с группой «Би-2» «ни идеологии, ни политики нет и близко»

По ее словам, в «верноподданническом угаре» началась травля «всеми всех».

При этом Захарова напомнила о словах Владимира Путина, указавшего на превращение «культуры отмены» в «отмену культуры». В этой связи она выразила надежду, что мы не будем повторять ошибки стран Запада.