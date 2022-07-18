Иск против Шевчука отправили из Петербурга обратно в Уфу
Административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, которое было зарегистрировано Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 15 июля, отправили для рассмотрения обратно в Советский районный суд Уфы, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
В сообщении говорится, что административные правонарушения рассматриваются по месту его совершения.
Новый протокол был составлен полицейскими 6 июля после того, как материалы административного дела были возвращены в полицию Уфы для устранения недостатков.
«Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись», - отметили в объединенной пресс-службе.
Сотрудники МВД составили протокол на музыканта после концерта группы ДДТ в столице Башкирии 18 мая. В сети появилось видео общения Шевчука со зрителями, он, в частности, поставил под сомнение обоснованность проведения спецоперации на Украине, а также рассуждал о том, что такое Родина.
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