Иск против Шевчука отправили из Петербурга обратно в Уфу

В сообщении говорится, что административные правонарушения рассматриваются по месту его совершения.

Новый протокол был составлен полицейскими 6 июля после того, как материалы административного дела были возвращены в полицию Уфы для устранения недостатков.

«Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись», - отметили в объединенной пресс-службе.

Сотрудники МВД составили протокол на музыканта после концерта группы ДДТ в столице Башкирии 18 мая. В сети появилось видео общения Шевчука со зрителями, он, в частности, поставил под сомнение обоснованность проведения спецоперации на Украине, а также рассуждал о том, что такое Родина.

