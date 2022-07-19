В Госдуме исключили «наказание» для «Би-2» за выступление на Суперкубке

Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал «установить ответственных», допустивших выступление группы «Би-2» на церемонии закрытия Суперкубка в Санкт-Петербурге. По его словам, такие действия являются «вредительством». Би-2 ранее отказывались выступить под баннером с символом спецоперации. Елена Драпеко отметила, что организаторов выступления группы в Петербурге нужно «просто знать».

«Я поддерживаю Миронова. Я сразу в этот же день сказала, что надо установить, кто же их пригласил и почему они вызвали такую реакцию у зала, у тех, кто смотрел футбол (некоторые фанаты освистали группу - прим. НСН). Думаю, что нам нужно знать тех людей, кто пригласил "Би-2" и разрешил выступать, но не для того, чтобы принимать какие-то административные меры, а для того, чтобы просто их знать. Никаких санкций к группе применить нельзя. Их пригласили, они не делали на стадионе никаких заявлений. Поэтому никаких санкций к ним не будет», - сказала Драпеко.

Также депутат прокомментировала отмену концерта «Би-2» в Омске в апреле и отметила, что если артисты отказываются выступать под буквой Z, то это является их правом.