В Госдуме исключили «наказание» для «Би-2» за выступление на Суперкубке
К самой группе нельзя применить никакие санкции, так как музыканты не делали политических заявлений и были приглашены, заявила в эфире НСН депутат Елена Драпеко.
Организаторов выступления группы «Би-2» на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге необходимо найти, их нужно знать в лицо, но не для наложения административных мер, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал «установить ответственных», допустивших выступление группы «Би-2» на церемонии закрытия Суперкубка в Санкт-Петербурге. По его словам, такие действия являются «вредительством». Би-2 ранее отказывались выступить под баннером с символом спецоперации. Елена Драпеко отметила, что организаторов выступления группы в Петербурге нужно «просто знать».
«Я поддерживаю Миронова. Я сразу в этот же день сказала, что надо установить, кто же их пригласил и почему они вызвали такую реакцию у зала, у тех, кто смотрел футбол (некоторые фанаты освистали группу - прим. НСН). Думаю, что нам нужно знать тех людей, кто пригласил "Би-2" и разрешил выступать, но не для того, чтобы принимать какие-то административные меры, а для того, чтобы просто их знать. Никаких санкций к группе применить нельзя. Их пригласили, они не делали на стадионе никаких заявлений. Поэтому никаких санкций к ним не будет», - сказала Драпеко.
Также депутат прокомментировала отмену концерта «Би-2» в Омске в апреле и отметила, что если артисты отказываются выступать под буквой Z, то это является их правом.
«То, что они отказались выступать на концерте под баннером с буквой Z, никак нельзя использовать. Раз тогда это не использовали, то теперь чего уже махать кулаками после драки. Если артист отказывается выступать под баннером с буквой Z, то это его право. Но также у организаторов концерта и зрителей есть право сделать из этого выводы. Это не считается каким-то нарушением», - резюмировала Драпеко.
Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление группы «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом, еще в апреле группа отказалась выступать в Омске под «патриотическим» баннером с буквой Z.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- В Москве выявили пять случаев заражения подвидом COVID-19 «Кентавр»
- Верховная рада уволила главу СБУ Баканова
- Оперному певцу Чельдиеву дали десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям
- Производитель дронов Bayraktar заявил, что не будет продавать аппараты России
- Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
- Бывшего футболиста РПЛ Гаджиева задержали по подозрению в мошенничестве
- СМИ: Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка
- США успешно испытали гиперзвуковое оружие
- Брянский губернатор сообщил об обстреле села Новые Юрковичи
- В Херсонской области заявили об уничтожении почти всех ДРГ в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru