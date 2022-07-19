В Госдуме исключили «наказание» для «Би-2» за выступление на Суперкубке

К самой группе нельзя применить никакие санкции, так как музыканты не делали политических заявлений и были приглашены, заявила в эфире НСН депутат Елена Драпеко. 

Организаторов выступления группы «Би-2» на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге необходимо найти, их нужно знать в лицо, но не для наложения административных мер, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал «установить ответственных», допустивших выступление группы «Би-2» на церемонии закрытия Суперкубка в Санкт-Петербурге. По его словам, такие действия являются «вредительством». Би-2 ранее отказывались выступить под баннером с символом спецоперации. Елена Драпеко отметила, что организаторов выступления группы в Петербурге нужно «просто знать».

«Я поддерживаю Миронова. Я сразу в этот же день сказала, что надо установить, кто же их пригласил и почему они вызвали такую реакцию у зала, у тех, кто смотрел футбол (некоторые фанаты освистали группу - прим. НСН). Думаю, что нам нужно знать тех людей, кто пригласил "Би-2" и разрешил выступать, но не для того, чтобы принимать какие-то административные меры, а для того, чтобы просто их знать. Никаких санкций к группе применить нельзя. Их пригласили, они не делали на стадионе никаких заявлений. Поэтому никаких санкций к ним не будет», - сказала Драпеко.

Также депутат прокомментировала отмену концерта «Би-2» в Омске в апреле и отметила, что если артисты отказываются выступать под буквой Z, то это является их правом.

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«То, что они отказались выступать на концерте под баннером с буквой Z, никак нельзя использовать. Раз тогда это не использовали, то теперь чего уже махать кулаками после драки. Если артист отказывается выступать под баннером с буквой Z, то это его право. Но также у организаторов концерта и зрителей есть право сделать из этого выводы. Это не считается каким-то нарушением», - резюмировала Драпеко.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление группы «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом, еще в апреле группа отказалась выступать в Омске под «патриотическим» баннером с буквой Z.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Би-2ГосдумаРоссия
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