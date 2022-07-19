Миронов потребовал найти «виновных» в выступлении «Би-2» на Суперкубке в Питере
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал установить ответственных за выступление группы «Би-2» на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе политика.
Ранее музыканты, еще в апреле отказавшиеся выступать под баннером с буквой Z - символом спецоперации, выступили на церемонии закрытия Суперкубка на стадионе «Газпром-Арена».
Как отметил Миронов, его коллеги просили задать «ответственным товарищам» вопрос о выступлении «Би-2» на мероприятии.
«Депутаты хотели уточнить, чья это была идея? Кто это придумал – губернатор или наш замечательный "Газпром". Кто тут "рулит"? Я даже не буду говорить, что это была полная безалаберность. Это просто вредительство и наплевательское отношение по отношению к тем, кто сегодня кровь проливает», – заявил парламентарий.
Председатель «Справедливой России – За правду» также напомнил о недавнем инциденте в Пушкине, где на патриотическом фестивале «День Русской Славы – 2022» были сорваны знаки «Z» — неофициальные символы спецоперации. Миронов подчеркнул, что местные власти так и не разобрались в произошедшем.
«Считаю, что такие вещи оставлять без внимания нельзя и они требуют тщательного разбирательства», – добавил политик.
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