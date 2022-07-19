Миронов потребовал найти «виновных» в выступлении «Би-2» на Суперкубке в Питере

Как отметил Миронов, его коллеги просили задать «ответственным товарищам» вопрос о выступлении «Би-2» на мероприятии.

«Депутаты хотели уточнить, чья это была идея? Кто это придумал – губернатор или наш замечательный "Газпром". Кто тут "рулит"? Я даже не буду говорить, что это была полная безалаберность. Это просто вредительство и наплевательское отношение по отношению к тем, кто сегодня кровь проливает», – заявил парламентарий.

Председатель «Справедливой России – За правду» также напомнил о недавнем инциденте в Пушкине, где на патриотическом фестивале «День Русской Славы – 2022» были сорваны знаки «Z» — неофициальные символы спецоперации. Миронов подчеркнул, что местные власти так и не разобрались в произошедшем.

«Считаю, что такие вещи оставлять без внимания нельзя и они требуют тщательного разбирательства», – добавил политик.

