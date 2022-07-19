Миронов потребовал найти «виновных» в выступлении «Би-2» на Суперкубке в Питере

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал установить ответственных за выступление группы «Би-2» на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

Ранее музыканты, еще в апреле отказавшиеся выступать под баннером с буквой Z - символом спецоперации, выступили на церемонии закрытия Суперкубка на стадионе «Газпром-Арена».

Группа «Би-2» выступит на Суперкубке РФ по футболу

Как отметил Миронов, его коллеги просили задать «ответственным товарищам» вопрос о выступлении «Би-2» на мероприятии.

«Депутаты хотели уточнить, чья это была идея? Кто это придумал – губернатор или наш замечательный "Газпром". Кто тут "рулит"? Я даже не буду говорить, что это была полная безалаберность. Это просто вредительство и наплевательское отношение по отношению к тем, кто сегодня кровь проливает», – заявил парламентарий.

Председатель «Справедливой России – За правду» также напомнил о недавнем инциденте в Пушкине, где на патриотическом фестивале «День Русской Славы – 2022» были сорваны знаки «Z» — неофициальные символы спецоперации. Миронов подчеркнул, что местные власти так и не разобрались в произошедшем.

«Считаю, что такие вещи оставлять без внимания нельзя и они требуют тщательного разбирательства», – добавил политик.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Санкт-ПетербургБи-2МузыкантыСергей Миронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры