Шнуров: «Лапа» Беглова мешает «Ленинграду» спеть на Суперкубке
Ситуация с Суперкубком и невыступление «Ленинграда» на экономическом форуме укладываются в логику всей деятельности губернатора, сказал в эфире НСН Сергей Шнуров.
Музыкант Сергей Шнуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «глупой местью» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ситуацию с выступлением группы «Ленинград» на матче Суперкубка России по футболу.
Ранее сообщалось, что 9 июля на «Газпром Арене» перед игрой «Зенит» - «Спартак» должно состояться первое стадионное выступление «Ленинграда» за 2,5 года. Однако в четверг СМИ сообщили, что группировка Шнура не выступит на игре из-за позиции Беглова.
«Насколько мне известно, Беглов уже приложил свою руку или, скорее, лапу к тому, что "Ленинград" впервые за всю историю не выступал на экономическом форуме. Глупая и мелкая месть. То странное, что происходит с нашим появлением на Суперкубке, как мне кажется, вполне укладывается в логику всей деятельности губернатора. Заниматься чем угодно, только не своими прямыми обязанностями», - сказал Шнуров.
По данным издания «Фонтанка», вместо «Ленинграда» на Суперкубке выступят «Би-2» и «Танцы минус». «Спартак» должна поддержать певица МакSим.
В январе 2022 года Шнуров опубликовал в соцсетях стихи про Беглова, связанные с ситуацией с мусором в Петербурге. 15 января «Ленинград» выпустил клип «Пока так», показав горы мусора в городе и задавшись вопросом где и что «гребет бегловская лопата».
После этого местные депутаты и чиновники пообещали лишить Шнурова статуса петербуржца
В следующем клипе «Покаянная» Шнуров извинился перед чиновниками за предыдущую песню и признался что «теперь любит» губернатора Беглова. Однако уже в следующем клипе под автороством Dj Big Love «Ленинград» показал документальные кадры с жертвами гололеда в Северной столице.
24 января в пресс-центре НСН должна была состояться пресс-конференция «Ледяные страсти культурной столицы» с участием Шнурова и представителей администрации Санкт-Петербурга, однако там отказались от приглашения.
«Я, честно говоря, надеялся на прямой, открытый разговор. Организаторы приглашали кроме меня и Варламова, и представителей Санкт-Петербурга. Как я знаю, были направлены письма вице-губернатору Валерию Пикалеву, а также отправили запрос на любого представителя администрации в пресс-службу администрации губернатора. Получили, естественно, отказ. Видимо, они как все. И губернатор Беглов, который не встретился с Путиным из-за ковидных ограничений, решили поберечь свое здоровье», - сказал тогда Шнуров «Радиоточке НСН».
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