Шнуров: «Лапа» Беглова мешает «Ленинграду» спеть на Суперкубке

«Насколько мне известно, Беглов уже приложил свою руку или, скорее, лапу к тому, что "Ленинград" впервые за всю историю не выступал на экономическом форуме. Глупая и мелкая месть. То странное, что происходит с нашим появлением на Суперкубке, как мне кажется, вполне укладывается в логику всей деятельности губернатора. Заниматься чем угодно, только не своими прямыми обязанностями», - сказал Шнуров.

По данным издания «Фонтанка», вместо «Ленинграда» на Суперкубке выступят «Би-2» и «Танцы минус». «Спартак» должна поддержать певица МакSим.

В январе 2022 года Шнуров опубликовал в соцсетях стихи про Беглова, связанные с ситуацией с мусором в Петербурге. 15 января «Ленинград» выпустил клип «Пока так», показав горы мусора в городе и задавшись вопросом где и что «гребет бегловская лопата».

После этого местные депутаты и чиновники пообещали лишить Шнурова статуса петербуржца

В следующем клипе «Покаянная» Шнуров извинился перед чиновниками за предыдущую песню и признался что «теперь любит» губернатора Беглова. Однако уже в следующем клипе под автороством Dj Big Love «Ленинград» показал документальные кадры с жертвами гололеда в Северной столице.