В Госдуме потребовали запретить въезд в Россию группе «Би-2»

Парламентарий направил обращение на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова, в котором попросил «рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы «Би-2»)».

Также Кузнецов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия музыкантов на нарушение статьи УК РФ о дискредитации Вооружённых сил РФ.

«Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах», - подчеркнул депутат.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал установить ответственных за выступление группы «Би-2» на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».