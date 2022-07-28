В Госдуме потребовали запретить въезд в Россию группе «Би-2»
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов потребовал запретить въезд в Россию солистам группы Би-2, сообщает РИА Новости.
Парламентарий направил обращение на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова, в котором попросил «рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы «Би-2»)».
Также Кузнецов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия музыкантов на нарушение статьи УК РФ о дискредитации Вооружённых сил РФ.
«Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах», - подчеркнул депутат.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал установить ответственных за выступление группы «Би-2» на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- В МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы
- ЦСКА заключил контракт с чилийским футболистом Мендесом
- В Саратове суд снова ограничил доступ к браузеру Tor в России
- Верховная рада приняла закон об особом статусе граждан Польши на Украине
- Кадыров показал чеченских солдат в форме с нашивками «На Киев»
- Лавров заявил об очереди из стран, желающих вступить в ШОС
- Эстония прекратила выдачу россиянам виз и ВНЖ для обучения
- В Госдуме потребовали запретить въезд в Россию группе «Би-2»
- После убийства девушки в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности
- На Украине призвали переписать историю для победы над Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru