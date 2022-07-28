В Госдуме потребовали запретить въезд в Россию группе «Би-2»

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов потребовал запретить въезд в Россию солистам группы Би-2, сообщает РИА Новости.

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Парламентарий направил обращение на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова, в котором попросил «рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы «Би-2»)».

Также Кузнецов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия музыкантов на нарушение статьи УК РФ о дискредитации Вооружённых сил РФ.

«Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах», - подчеркнул депутат.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал установить ответственных за выступление группы «Би-2» на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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