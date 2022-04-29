«Казус исполнителя»: Захарова прокомментировала отмену концерта Би-2 в Омске

Ситуация с отменой концерта группы Би-2 в Омске — «казус исполнителя», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, в скандале с музыкантами «ни идеологии, ни политики нет и близко», однако в «верноподданническом угаре» началась травля «всеми всех». Дипломат напомнила, что ранее президент Владимир Путин заявлял, что «культура отмены» превратилась в «отмену культуры», и описывал это явление как бойкотирование фактов, исторических и современных общественных деятелей, персон, которые «не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были».

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«Он говорил это о западных странах. Мы же не станем повторять эти ошибки?» — указала представитель МИД.

Кроме того, Захарова напомнила, что президент заявил о наличии в русском национальном характере черты принимать все близко к сердцу. В связи с этим дипломат призвала «всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие», чтобы выжить с «обостренным чувством справедливости».

«Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что группа Би-2 отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера с триколором и надписью «Zа президента!» на площадке, напоминает «Свободная пресса». По мнению музыкантов, он не соответствовал концепции выступления. Техперсонал группы завесил баннер, однако администрация спорткомплекса, где планировался концерт, потребовала снять драпировку. В итоге выступление было отменено. По словам первого замминистра спорта Омской области Ивана Колесника, музыканты «придумывали выгодную формулировку» для отмены концерта, но на самом деле Би-2 «стыдно выступать» на фоне патриотических символов. Сама группа оценила инцидент как «продолжение нападок» на музыкантов и их фанатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертБи-2Мария Захарова
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