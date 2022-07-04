«У каждого своя голова!»: Сукачев назвал проект «Я остаюсь» ответом на сегодняшние времена
Гарик Сукачев сказал в эфире НСН, что не собирается кого-то осуждать и что лояльно относится к отказавшимся от участия в проекте.
Рок-музыкант Гарик Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что проект «Я остаюсь» связан с сегодняшними непростыми временами и является его личным ответом на вопросы о своей стране и своем месте.
В 1992 году основатель группы «Чёрный обелиск» Анатолий Крупнов написал песню «Я остаюсь», ставшую одной из самых знаковых в его творчестве. 30 лет спустя Гарик Сукачев объединил более 20 артистов, которые вновь записали эту композицию.
«Если говорить обо мне лично, во мне спонтанно никогда ничего не рождается, обычно этому предшествуют либо какие-то раздумья, либо какие-то события, которые подталкивают на то или иное высказывание. Что касается песни и Толи, все очень просто. Мы живем в непростые времена, многие люди, в основном это диванные патриоты, требуют каких-то высказываний от людей, и в какой-то момент эти вопросы или надоедают, или есть внутреннее чувство: "Что же я должен сказать, прежде всего, своим слушателям и зрителям, о самом себе?" Как я отношусь к Родине, как я отношусь к самому себе на Родине, что для меня Россия, что такое моя страна и какое мое место. В данном случае, это еще одно из утверждений себя самого», - сказал Сукачев, отметив, что песня «Я остаюсь» сегодня особенно актуальна.
При этом он подчеркнул, что не осуждает никого из коллег, покинувших страну.
«У всех людей своя голова на плечах, каждый относится по-своему к событиям, которые происходят в его жизни, и я совершенно не собираюсь кого-то судить или предъявлять претензии. Зато у меня есть право высказывания, в силу того, что я человек искусства и занимаюсь им всю свою жизнь», - подчеркнул музыкант.
Сукачев также рассказал о некоторых участниках проекта.
«Когда ты делаешь большие проекты, есть твоя идея и люди, с которыми можешь поговорить и сказать: мне нужно это и это, давайте сделаем. Кое-кому ты звонишь сам. Если говорить о Сергее Шнурове, мы дружим с Серегой с конца 1990-х, когда только появилась группа "Ленинград". Олег Гаркуша, Сергей Галанин - огромное количество людей, которые или мои близкие друзья, или мои товарищи. Другие люди – это те, кого я, безусловно, знаю, но которым я "не был представлен". Кто-то может, кто-то не может. У нас тоже кто-то отказался, но это было два-три человека, и я к этому отношусь вполне нормально и лояльно», - признался он.
Сукачев также рассказал об особенном отношении к Анатолию Крупнову, скончавшемуся в 1997 году.
«Если мы создали вместе великую группу, которая называлась "Неприкасаемые", если это мой близкий друг, один из самых близких людей в моей жизни, наверное, это не просто так», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале июня Сукачев опубликовал в соцсетях фото с татуировкой на груди «Родина или смерть». «Надеюсь, этой фотографией я ответил на все вопросы», - подписал снимок музыкант.
Помимо Сукачева участие в проекте «Я остаюсь» приняли Сергей Шнуров («Ленинград»), Владимир Шахрин («Чайф»), Александр Ф. Скляр («Ва-Банкъ»), Олег Гаркуша («АукцЫон»), Сергей Галанин («Серьга»), Сергей Чиграков (Чиж&Co), Алексей Романов («Воскресение», «Машина времени»), Николай Девлет-Кильдеев («Моральный кодекс»), Евгений Маргулис («Воскресение», «Машина времени»), Андрей Бледный и Антон Завьялов (25/17), Андрей Князев (КняZz, «Король и шут»), Настя Полева («Настя»), Светлана Сурганова («Сурганова и Оркестр»), Ая («Город 312»), Антон ‘Пух’ Павлов (F.P.G), Маша Макарова («Маша и медведи»), Владимир и Сергей Кристовские (Uma2rman), Татьяна Литвиненко («Квартал»), Максим Кучеренко («Ундервуд»), а также Детский хор ВГТРК и зрители «Квартирника у Маргулиса».
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