«У каждого своя голова!»: Сукачев назвал проект «Я остаюсь» ответом на сегодняшние времена

Рок-музыкант Гарик Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что проект «Я остаюсь» связан с сегодняшними непростыми временами и является его личным ответом на вопросы о своей стране и своем месте.

В 1992 году основатель группы «Чёрный обелиск» Анатолий Крупнов написал песню «Я остаюсь», ставшую одной из самых знаковых в его творчестве. 30 лет спустя Гарик Сукачев объединил более 20 артистов, которые вновь записали эту композицию.