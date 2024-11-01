«Теперь песни живут, как спички»: Дробыш о феномене «Фабрики звезд» и силе дуэтов
«Фабрика звезд» была успешным проектом, поскольку продюсеры были заинтересованы в сотрудничестве с артистами, рассказал НСН Виктор Дробыш.
В начале 2000-х «Фабрика звезд» была успешным телевизионным форматом, который позволил открыть множество новых артистов, потому что команда проекта вкладывалась в развитие и становление участников, заявил в беседе с корреспондентом НСН музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
Дробыш несколько раз принимал участие в создании проекта: в 2004 году работал над пятой «Фабрикой звезд» в качестве продюсера, в 2006 году был наставником шестого сезона шоу в 2006. В 2017 году, когда «Фабрику звезд» перезапустил телеканал МУЗ-ТВ, также выступал наставником.
Ранее сообщалось, что «Первый канал» до конца года выпустит новый проект, который станет аналогом «Фабрики звезд». При этом отбирать на конкурсе будут именно авторов песен, а не исполнителей, и заниматься этим будет продюсер Юрий Бардаш («Quest Pistols», «Грибы», «Нервы»).
«На мой взгляд, "Фабрика звезд" была самым сильным музыкальным проектом, только он мог породить так много реальных звезд. "Голос" и прочие шоу нацелены на высокий телевизионный рейтинг. По окончании проекта судьям, продюсерам и каналу глубоко наплевать, что дальше. Все расходятся, остается несколько сотен бездомных певцов, которые не знают, куда себя деть. Их показывали по телевизору каждую неделю, и вдруг перестали показывать. Более того, возможно больше никогда не пустят на телевидение. Мы в "Фабрике звезд" каждый день изменяли участников к лучшему. Они за три-четыре месяца проходили курс молодого бойца. Система предполагала, что заработок продюсеров в том, что будет после шоу, а не во время. Нам было важно, что будет дальше, я до сих пор работаю со Стасом Пьехой», - сказал он.
Как добавил продюсер, многие артисты проекта успешно продолжили карьеру после шоу.
«Наталья Подольская, Зара, "Челси", "Тутси" до сих пор зарабатывают музыкой. Это говорит о силе "Фабрики звезд". Если "Первый канал" сумеет продлить эту историю – хорошо. Вопрос только, кто будет этим заниматься, а делать это надо днем, и ночью. Период, когда я был продюсером нескольких "Фабрик звезд", был самым тяжелым временем в моей жизни», - сообщил Дробыш.
Весной 2024 года телеканал ТНТ представил шоу «Новая Фабрика звезд». Наставниками проекта стали лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. В конце мая сообщалось, что победителем первого сезона стала Мария Гордеева. Однако в отличие от «Фабрики звезд» на «Первом канале», девушка и другие участники по итогу шоу не заключили контрактов с какими-либо продюсерами. По мнению Дробыша, это и привело к тому, что проект ТНТ не открыл новых звезд. Однако есть и другие причины.
«Они сделали какие-то цифры каналу и разбежались. В первую очередь нельзя обманывать ребят, которых ты зовешь на этот проект. Однако есть ведь еще такая вещь, как время, а оно меняется. Когда мы делали "Фабрику звезд" в 2004, 2006 году, достаточно было артиста несколько раз показать на "Первом канале", проиграть на радио, и он уже звезда. Сейчас задача артиста иногда – ходить с телефоном, все время себя снимать, делать жуткие вещи, чем более идиотские, тем больше шансов стать звездой. К сожалению, а может к счастью, даже песни люди стали писать кусочками. Закинули кусочек, сработало – окей, не сработало – можно не писать. Для меня, как для композитора, это смешно. Такие песни иногда становятся знаменитыми, модными, востребованными, но живут, как спичка. Перегорают, через год люди не вспомнят ни песню, ни того, кто ее пел, потому что кто-то другой в переходе метро снял другую ерунду, и теперь уже она всем нравится», - рассказал собеседник НСН.
При этом композитор убежден, что именно хорошие песни делают артиста интересным для зрителя. В некоторых случаях раскрыть потенциал исполнителя помогают дуэты.
«Мне кажется, дуэт – хорошая возможность разукрасить артиста новыми красками. Я помню, что не сильно получалось у Авраама Руссо, несмотря ни на какие затраты. После того, как его в песне скрестили с Кристиной Орбакайте, он заиграл другими красками: стал еще восточнее и мужественнее, потому что рядом появилась красавица блондинка. Дуэты, написанные мной, сделали его популярным, а ее еще более популярнее. Лепс с Аллегровой – был крутой дуэт, как и в случае с Лепсом и Пьехой. Это все истории. Чтобы дуэт сработал, нужна не просто бестолковая песня, а композиция, которая что-то скрывает. Тогда для людей это здорово», - сообщил он.
Осенью 2024 года артист IVAN (Александр Иванов), продюсером которого является Виктор Дробыш, представил дуэт с Николаем Носковым «На меньшее я не согласен», который стал саундтреком к сериалу «Последний Богатырь. Наследие». Как заметил собеседник НСН, обновленная версия известной песни в совместном исполнении заиграла новыми красками.
«Дуэт IVAN с Носковым был пожеланием платформы, чтобы сделать саундтрек к сериалу, песня реально подходит. Хотелось разукрасить Николая Ивановича молодым Сашкой, который, на мой взгляд, только украсил песню. Получилось не просто перепевка, а более интересная телевизионная версия. Носкова для песни записывали отдельно. Николай Иванович свои старые песни в студии, к счастью, поет очень неплохо», - подытожил Дробыш.
Ранее певица Тося Чайкина и рок-группа «Три дня дождя» представили кавер на композицию «Земля» группы «Маша и медведи», который стал саундтреком к международной экшн-драме «Амура». По словам солиста коллектива «Три дня дождя» Глеба Викторова, в этой совместной работе перед исполнителями стояла задача сделать не хит, а хорошую песню, которая бы соответствовала азиатскому колориту сериала, напоминает «Радиоточка НСН».
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