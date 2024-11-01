«Теперь песни живут, как спички»: Дробыш о феномене «Фабрики звезд» и силе дуэтов

Ранее сообщалось, что «Первый канал» до конца года выпустит новый проект, который станет аналогом «Фабрики звезд». При этом отбирать на конкурсе будут именно авторов песен, а не исполнителей, и заниматься этим будет продюсер Юрий Бардаш («Quest Pistols», «Грибы», «Нервы»).

«На мой взгляд, "Фабрика звезд" была самым сильным музыкальным проектом, только он мог породить так много реальных звезд. "Голос" и прочие шоу нацелены на высокий телевизионный рейтинг. По окончании проекта судьям, продюсерам и каналу глубоко наплевать, что дальше. Все расходятся, остается несколько сотен бездомных певцов, которые не знают, куда себя деть. Их показывали по телевизору каждую неделю, и вдруг перестали показывать. Более того, возможно больше никогда не пустят на телевидение. Мы в "Фабрике звезд" каждый день изменяли участников к лучшему. Они за три-четыре месяца проходили курс молодого бойца. Система предполагала, что заработок продюсеров в том, что будет после шоу, а не во время. Нам было важно, что будет дальше, я до сих пор работаю со Стасом Пьехой», - сказал он.

Как добавил продюсер, многие артисты проекта успешно продолжили карьеру после шоу.

«Наталья Подольская, Зара, "Челси", "Тутси" до сих пор зарабатывают музыкой. Это говорит о силе "Фабрики звезд". Если "Первый канал" сумеет продлить эту историю – хорошо. Вопрос только, кто будет этим заниматься, а делать это надо днем, и ночью. Период, когда я был продюсером нескольких "Фабрик звезд", был самым тяжелым временем в моей жизни», - сообщил Дробыш.