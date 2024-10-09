Экс-участник «Фабрики Звезд» стал новым креативным директором VK Records

Новым креативным директором VK Records стал известный продюсер и основатель Raava Music, певец Elman (Эльман Зейналов). Об этом сообщает пресс-служба исполнителя.

«Большое обновление»: В VK объяснили уход гендиректора лейбла VK Records Абрамова

По словам артиста, еще недавно он «засыпал обычным пацаном в университетской общаге», а теперь сидит «на совещании в офисе в роли креативного директора лейбла».

Elman, который в 2017 году занял четвёртое место в «Фабрике звёзд» на телеканале «Муз-ТВ», отметил, что его главная задача - это помогать молодежи двигаться к мечте.

«Сегодня моя цель — раскрыть как можно больше талантов, дать возможность новым голосам быть услышанными», - заключил он.

Ранее Виктор Абрамов покинул пост гендиректора VK Records, однако решил продолжать сотрудничество с компанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео / официальная страница ELMAN в VK / vk.com/elman
ТЕГИ:МузыкантыМузыкаСоциальная СетьВконтакте

Горячие новости

Все новости

партнеры