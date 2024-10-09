Экс-участник «Фабрики Звезд» стал новым креативным директором VK Records
Новым креативным директором VK Records стал известный продюсер и основатель Raava Music, певец Elman (Эльман Зейналов). Об этом сообщает пресс-служба исполнителя.
По словам артиста, еще недавно он «засыпал обычным пацаном в университетской общаге», а теперь сидит «на совещании в офисе в роли креативного директора лейбла».
Elman, который в 2017 году занял четвёртое место в «Фабрике звёзд» на телеканале «Муз-ТВ», отметил, что его главная задача - это помогать молодежи двигаться к мечте.
«Сегодня моя цель — раскрыть как можно больше талантов, дать возможность новым голосам быть услышанными», - заключил он.
Ранее Виктор Абрамов покинул пост гендиректора VK Records, однако решил продолжать сотрудничество с компанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Румыния решила закрыть консульство в Ростове-на-Дону
- Один из крупнейших банков Сингапура прекратит сотрудничество с Россией 1 ноября
- Вице-премьер Сербии Вулин заявил о грозящей президенту Вучичу опасности
- Певица ASET выступит на яхте в «Джазе на воде»
- Германия заявила об отмене саммита западных лидеров в Рамштайне
- Путин вручил Лукашенко высшую госнаграду РФ
- Экс-участник «Фабрики Звезд» стал новым креативным директором VK Records
- Составы четырех футбольных клубов РФ вошли в Топ-100 самых дорогих в мире
- В результате атак ВСУ в Курской области пострадали 308 человек
- Российское подразделение Shell приняло решение о самоликвидации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru