Экс-участник «Фабрики Звезд» стал новым креативным директором VK Records

По словам артиста, еще недавно он «засыпал обычным пацаном в университетской общаге», а теперь сидит «на совещании в офисе в роли креативного директора лейбла».

Elman, который в 2017 году занял четвёртое место в «Фабрике звёзд» на телеканале «Муз-ТВ», отметил, что его главная задача - это помогать молодежи двигаться к мечте.

«Сегодня моя цель — раскрыть как можно больше талантов, дать возможность новым голосам быть услышанными», - заключил он.

Ранее Виктор Абрамов покинул пост гендиректора VK Records, однако решил продолжать сотрудничество с компанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

