«Зацепить зрителя»: Зара назвала условия популярности «Фабрики звезд» для авторов
Сегодня артист не зависит от лейбла, корпораций и может продвигать себя сам, отметила в эфире НСН певица Зара.
Насколько формат «Фабрики звезд» для авторов песен будет востребован у зрителя, пока непонятно, особенно с учетом развития соцсетей, заявила корреспонденту НСН певица, заслуженная артистка России Зара (Зарифа Мгоян) после гала-концерта Всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта».
Ранее сообщалось, что Первый канал до конца года выпустит новый проект, который станет своего рода перезапуском проекта «Фабрика звезд». При этом отбирать на конкурсе будут именно авторов песен, а не исполнителей, и заниматься этим будет продюсер Юрий Бардаш («Quest Pistols», «Грибы», «Нервы»).
«Не знаю, насколько такие проекты будут сейчас актуальны и популярны. Тогда у нас не было такого доступа в интернет, соцсетей, люди больше смотрели телевизор, а не любимые программы в записи. Как это будет сейчас, непонятно. Кроме того, не думаю, что будут уделять столько эфирного времени, как раньше, когда показывали звездный дом, как мы завтракали, ссорились, мирились, а этот процесс был очень интересен… Наверное, будут только отчетные концерты. Здесь должен быть действительно талантливый состав участников шоу, чтобы зацепить зрителя», - сказала она.
При этом певица отметила, что вспоминает свое участие в «Фабрике звезд» с теплотой. Зара рассказала, что это были «замечательные времена».
«Всегда была мода на ретро, на ретро-песни. На радиостанциях песни нашей молодости очень популярны. Концерты, дискотеки 90-х, 00-х годов, новогодние проекты, связанные со старыми песнями, пользуются большой популярностью и собирают высокие рейтинги. Люди скучают по проектам – это как будто окунуться в молодость. Раньше, когда мы выпустились с «Фабрики звезд», мы старались откреститься от этого: «Мы самостоятельные, музыкальные величины!» А сейчас мы это вспоминаем, как школьные годы. Были замечательные времена!» - сказала собеседница НСН.
Кроме того, Зара подчеркнула, что сегодня артист не зависит от лейбла, корпораций и может продвигать себя сам.
«Артист сегодня может продвигаться абсолютно самостоятельно. Большая иллюзия – продюсерские центры и музыкальные лейблы. Среди них единицы, которые могут вам что-то дать. Также вы должны понимать, что, идя в известный лейбл, вы будете один из 30 артистов и, скорее всего, там есть три-четыре артиста, на которых они делают ставки и которые приносят им прибыль. Невозможно прийти в лейбл, сесть и ждать, что они что-то для тебя сделают. Ты точно так же пашешь, дай бог, если ты найдешь себе союзника, который будет в тебя верить», - добавила она.
Зара была участницей шоу «Фабрика звезд-6» в 2006 году, где заняла третье место.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН отмечал, что проект «Фабрика звезд» потерял былой лоск, а показ по ТВ уже ничего не значит для артиста. По его словам, нужно создавать новый формат, передает «Радиоточка НСН».
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