«Думать, о чем поешь!»: Певец IVAN про работу с Носковым и Пьехой
Александр Иванов рассказал НСН, как ему повезло с продюсером Дробышем, и о том, чему его учил Николай Носков.
Александр Иванов, более известен под псевдонимом IVAN — белорусский певец, представитель Белоруссии на конкурсе песни «Евровидение 2016», рассказал корреспонденту НСН о том, как появилась композиция «Не вставай на колени».
Песня «Не вставай на колени» была представлена в 2022 году. Помимо певца IVAN в записи композиции приняли участие певец Стас Пьеха, заслуженный артист России Николай Носков и композитор и продюсер Виктор Дробыш. IVAN рассказал, что сама песня появилась не сразу.
«Песня «Не вставай на колени» появилась не сразу, были записаны демки, композиция постоянно переделывалась то мной, то Стасом, то Виктором Яковлевичем. Само рождение трио (по итогу получился квартет) получилось довольно интересным: мы отправили демо песни и Стасу Пьехе, и Николаю Носкову, а потом одновременно поняли, что именно нужно делать. Еще забавно получилось, что я давным-давно хотел спеть дуэтом со Стасом, а Стас хотел с Носковым, я тоже хотел исполнить какую-нибудь песню с Носковым – все так и сложилось, просто по щелчку пальцев. Когда песня получается вот так, без лишних страданий с поисками исполнителей - это 100% история. Моменты притирки всегда существуют. Например, Носков выбрал невероятно высокую тональность, а я на концертах исполняю песню чуть ниже, чтобы не помереть там на месте. Носков всегда говорит: «Думай, когда поешь, думай о том, о чем поешь», - поделился музыкант в кулуарах премии TOP HIT.
По его словам, чтобы артисту добиться успеха, важно чувствовать запрос общества.
«Верно говорят, что талант – лишь 10% успеха. Я согласен с этим высказыванием. Все со временем меняется. Сегодня можно звездить и без продюсера. Мне в этом отношении очень повезло с моим продюсером Виктором Дробышем, потому что у меня в творчестве и действиях развязаны руки. Мне продюсирование идет на пользу. Залог успеха – ощущение некой проблемы в воздухе, умение ее озвучить, важен запрос общества», - отметил IVAN.
Музыкант заявил, что сейчас в России наблюдается запрос общества на проведения концертов и культурно-массовых мероприятий.
«Был некий спад по посещаемости концертов в связи с тем, что происходит вокруг, но тем не менее, музыка – это музыка, это отдушина, без нее просто невозможно жить. Кто-то в грядках колупается, кто-то цветы поливает, а кто-то ходит на концерты, чтобы послушать любимого артиста. Приятное времяпрепровождение должно быть. Сейчас, по ощущениям, потребность в концертах есть. Она была, есть и будет», - заключил артист.
Ранее Народный артист России Николай Басков рассказал корреспонденту НСН о том, как появился дуэт с рэпером Серегой (Сергей Пархоменко).
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