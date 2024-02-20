«Новая фабрика звезд» выйдет на ТНТ 3 марта
Музыкальное реалити-шоу «Новая фабрика звезд» выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.
ТНТ запускает проект совместно с компанией «Вайт медиа». Наставниками нового шоу станут певец Сергей Жуков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Вести программу будет Регина Тодоренко, пишет Ura.ru.
Как отметила генпродюсер «Вайт медиа» Юлия Сумачева, участников «Новой фабрики звезд» ожидает три месяца обучения у лучших педагогов, продюсеров, звездных наставников. Еженедельно будущие звезды будут представлять жюри и телезрителям по три оригинальных песни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru