«Новая фабрика звезд» выйдет на ТНТ 3 марта

Музыкальное реалити-шоу «Новая фабрика звезд» выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

«Шнуров, Жуков и канал»: Пригожин уверен в успехе новой «Фабрики звезд»

ТНТ запускает проект совместно с компанией «Вайт медиа». Наставниками нового шоу станут певец Сергей Жуков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Вести программу будет Регина Тодоренко, пишет Ura.ru.

Как отметила генпродюсер «Вайт медиа» Юлия Сумачева, участников «Новой фабрики звезд» ожидает три месяца обучения у лучших педагогов, продюсеров, звездных наставников. Еженедельно будущие звезды будут представлять жюри и телезрителям по три оригинальных песни.


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ФОТО: РИА Новости
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