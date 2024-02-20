«Новая фабрика звезд» выйдет на ТНТ 3 марта

Кровля склада обрушилась под снегом в Новой Москве Более 830 тысяч упаковок лекарств получила Москва с помощью офсетных контрактов В Москве продаётся здание площадью в 15 квадратных метров ИИ помог врачам подготовить описание более 350 тыс маммограмм Более 350 площадок для зимнего спорта открыто на базе образовательных учреждений Москвы Минувшей ночью в московском регионе были зафиксированы 20-градусные морозы